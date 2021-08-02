Москва не допустит антироссийского шабаша в Белоруссии – полковник ВС РФ

02.08.2021, Москва, Владимир Гладков

Несмотря на то, что в Белоруссии изначально нет такой глубинной и оголтелой русофобии, как на Украине, эта страна всё ещё может пойти по пути антироссийских майданов.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил российский военный эксперт, полковник запаса Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В процентном соотношении русофобов в Белоруссии, я не думаю, что подавляющее количество. Глубинной, базовой русофобии в Белоруссии нет. Но это может вылиться в то же самое, во что и на Украине. На Украине этого было больше, потому что там всегда была сильна западенская диаспора. Этого хватало… Белоруссия более монолитная в плане менталитета, чем Украина. И нет этих жестких западенских вещей, типа УНР. Как они ни разгоняют идею Белорусской Народной Республики, она толком не взлетает. И червоно-белый флаг локализовался просто как флаг протеста против Лукашенко, но не как исторический флаг БНР. Змагары там не получили такой активной поддержки населения, как националисты на Украине», – сказал он.

Ведущая канала отметила, что то же самое было на Украине перед госпереворотом 2014 года. Владимир Трухан с ней согласился и добавил, что и результат может быть аналогичным.

«Людям говоришь – вы двигаетесь к тому, чтобы нас раньше времени снесли на кладбище. «Нет, у нас всё будет по-другому. Потому что это мы». С чего ты взял? Ты раскалываешь нацию, сужаешь использование русского языка, не даёшь людям жить в нормальной языковой среде. Провоцируешь национализм. Как они прессовали тех, кто в Донбассе выступал за эти республики. Такого пресса в адрес того же Протасевича не было – он нормально съездил в Азов, и нормально приехал. И до тех пор, пока он против Лукашенко «мяу» не сказал и в Польшу не смотался, он тебя устраивал. Ты ж с этим игрался, захотел с гремучей змеёй подружиться. Но оказалось, что она кусает всех, кого угодно, когда ей захочется. Там – всё то же самое», – отметил эксперт.

Он уверен, что теперь Россия, наученная горьким опытом, не допустит русофобского переворота в соседней стране.

«Просто, дело в том, что они опоздали с созданием всех этих «Правых секторов» и прочего. Есть такая надежда, что наши не позволят всему этому бл#@ству развиться, потому что уже посмотрели, что благодушие ни к чему не приводит. У нас в 2014 году по границам Украины вся группировка Вооруженных сил была сокращена, её не существовало. Как оказалось, зря. Наши долго думали, что это внутреннее дело и не надо в это вмешиваться. Как оказалось, зря. Если сейчас кто-то думает, что сейчас Белоруссия предоставлена самим белорусам – я аплодирую этой наивности», – резюмировал Трухан.