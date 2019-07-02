Москва не собирается глотать грузинское хамство и угрозы

02.07.2019, Москва, Олег Кравцов

Авиасообщение с Грузией будет восстановлено, если в стране прекратится русофобская истерия и нормализуется ситуация с безопасностью граждан РФ.

Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

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«В Грузии, видимо, забыли, что у России есть свое представление о чести и достоинстве. Не в наших традициях «глотать» хамство и угрозы в адрес своих людей. Мы вынуждены заблаговременно просчитывать риски и блокировать их. Надеюсь, что наша адекватная реакция образумила тех, кто цинично хочет заработать очки в политической игре за счет антироссийской риторики и угроз», – сказал Карасин.

По его словам, детали нападения на российского депутата в парламенте Грузии можно долго разбирать.

«Главное, что провокаторам и людям, которые по-злому относятся к отношениям с Россией, удалось использовать начавшиеся демонстрации для реализации антироссийской повестки. За этим уже последовали бездумные заявления политических деятелей, которые до этого казались более или менее ответственными», заявил замглавы МИД РФ.

Он убежден, что Москва, запрещая авиасообщение с Грузией, не поступила чрезмерно.

«Это абсолютно адекватная реакция. Да, она жесткая, но иначе и быть не может. Ведь речь идет о сотнях тысяч российских туристов. Мы не можем подвергать их опасности от разного рода хулиганских проявлений, тем более что эту враждебность нагнетают определенные политические силы», – сказал дипломат.

Также он рассказал, когда запрет может быть отменен.

«Мы ожидаем нормализации ситуации в Грузии, прекращение русофобской кампании и исчезновение каких-либо угроз для безопасности наших граждан», – резюмировал Карасин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 19 июня в Тбилиси во время доклада на сессии Межпарламентской ассамблеи Православия напали на главу российской делегации, депутата Госдумы Сергея Гаврилов, после чего в городе начались антирусские бесчинства, спровоцированные сторонниками беглого экс-президента Михаила Саакашвили.

После этого президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию «врагом» и «оккупантом».