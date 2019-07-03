Москва отказалась от повторного референдума в Крыму

03.07.2019, Симферополь, Олег Кравцов

Россия ни от кого, включая своих союзников, не требует официальных решений о признании Крыма частью РФ.

Об этом в интервью «Известиям» заявил постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов, отвечая на вопрос о перспективах многолетнего международного непризнания Крыма частью своей территории.

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«Мы же не требовали ни от кого — даже от наших союзников — каких-то публичных и официальных решений о признании нынешнего статуса Крыма. Я думаю, что со временем эти вопросы, естественно, будут решаться. К слову, количество граждан Евросоюза, посещающих полуостров, растет с каждым годом в геометрической прогрессии: это и бизнесмены, которые хотят закрепиться на этом весьма привлекательном рынке, и представители сельскохозяйственной, строительной и туристической сфер, и общественные деятели. Растет и количество людей в Евросоюзе, которые понимают, что вопрос Крыма решен окончательно», – сказал Чижов.

Также у него поинтересовались возможностью проведения в Крыму второго референдума и готовности ЕС признать его итоги.

«Я думаю, что идея повторного референдума неактуальна. Просто не вижу для этого юридических оснований», – отметил дипломат.

По его словам, пять лет назад референдум пришлось проводить в спешке, поскольку «пожар на Украине разгорался быстро и существовала угроза, что кровавые события перекинутся на Крым».

«В конце концов, все говорят о «вежливых людях» из России. Но мы же знаем, сколько в Крыму находилось «вежливых людей» и сколько там было элитных украинских воинских частей. По численности этот контингент был больше, и это действительно был цвет украинской армии. У них хватило ума не начать стрелять. И я считаю, это говорит о том, что даже в условиях тогдашней антироссийской пропаганды и общей ситуации на Украине у этих солдат и офицеров здравый смысл возобладал», – заявил постпред РФ при ЕС.

«По моим ощущениям, в Европе вопрос о Крыме сейчас не вызывает столь острых дискуссий. С другой стороны, это не значит, что с нами все согласились или что идет какой-то активный процесс пересмотра точек зрения. Нынешняя позиция Запада по Крыму останется еще на годы. Рискну предположить, что и крымский санкционный пакет — тоже не на один год. Хотя посмотрим», – резюмировал Чижов.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», в британском парламенте предложили провести в Крыму повторный референдум под наблюдением ООН.

Также с идеей повторного референдума в Крыму выступил глава комитета сената Франции по европейским делам Жан Бизе.