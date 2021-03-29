Москва переходит на новый принцип отношений с Вашингтоном

29.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Российская Федерация будет сотрудничать с Соединенными Штатами только в тех сферах, которые интересны Москве.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант», ссылаясь на высокопоставленные источники в российских государственных структурах.

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По их словам, Москва в итоге откажется от попыток выстраивания с Вашингтоном именно двусторонних отношений.

«Мы будем сотрудничать с США только там, где нам это нужно и интересно. Стратегическая стабильность, нераспространение оружия массового уничтожения, Арктика, Афганистан и так далее», — сказал один из собеседников издания.

По его словам, такого подхода США придерживаются давно, рассматривая все страны прежде всего через призму того, насколько те могут быть полезны при реализации приоритетов американской внешней политики.

«В случае с США и нам пора перейти к такому принципу», — считает источник в российской власти.

Как сообщал «ПолитНавигатор», отношения между Москвой и Вашингтоном в очередной раз обострились после того, как американский президент Джо Байден оскорбил российского лидера Владимира Путина, назвав его «убийцей».

После этого из Вашингтона был отозван российский посол.