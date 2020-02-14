Москва перехватывает в ООН инициативу по Донбассу  

14.02.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украина инициировала на 20 февраля созыв посвященного ситуации в Донбассе специального заседания Генассамблеи ООН 20 февраля. Москва сыграла на опережение, предложив обсудить вопрос Донбасса на заседании Совета безопасности ООН 18 февраля..

Об этом пишет «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Российская инициатива будет рассматриваться 18 февраля на открытом заседании Совета безопасности ООН с участием представителя ОБСЕ для анализа выполнения Минских соглашений, вину за срыв которых Москва возлагает на украинскую сторону.

«Цель обсуждения — напомнить содержание соглашений, еще раз подтвердить безальтернативность «Комплекса мер…». Это единственный документ, который принят всеми, и другого — нет. Ну и еще показать, что сделано, что не сделано и кто в этом виноват», — рассказал изданию собеседник в МИД РФ, занимающийся украинским направлением.

По его словам, ничего не сделано, а «ключи от урегулирования находятся в Киеве».

Примечательно, что сообщение о российской инициативе поднять вопрос Донбасса в Совбезе ООН появилось после того, как стало известно о намерении Украины вынести этот же сюжет, но с другими акцентами на обсуждение Генассамблеи ООН, о чем ранее сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко. Позже украинские дипломаты уточнили, что инициированная Киевом дискуссия состоится 20 февраля и пройдет в формате специального заседания «по ситуации на временно оккупированных территориях Украины».

Кроме того, российскую инициативу в Киеве объявили «проверенным трюком российской дипломатии» и попыткой «распылить внимание мирового сообщества и сместить акценты».

В публикации отмечается, что Киев начал этот год с заявлений о необходимости пересмотра Минских договоренностей – так, украинская сторона вопреки соглашениям хочет сначала вернуть контроль за границей, а потом согласиться на выборы в ЛДНР.

«Москва категорически против и такой последовательности, и изменения соглашений, так что намечающийся в ООН дипломатический спарринг — это очередной раунд противостояния. И Киев прав, утверждая, что Москва вовсе не случайно сыграла в ООН на опережение, по сути перехватив инициативу. Благодаря такому ходу в Нью-Йорке обсудят и осудят не только Россию, но и Украину», – резюмирует издание.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в МИД РФ объяснили, что президент Украины Владимир Зеленский не смог стать президентом миром и превратил политическую программу в цирковую.

Читайте также: Новый глава офиса Зеленского подтвердил отказ выполнять Минские соглашения.