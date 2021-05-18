Москва пока не дала согласия на встречу Путина с Байденом

18.05.2021, Москва, Олег Кравцов

Возможный саммит президентов России и США, инициированный американской стороной, может пройти в Швейцарии, но пока РФ не дала своего согласия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант»

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Ранее сообщалось, что Джо Байден предложил Владимиру Путину встретиться в одной из европейских стран 15–16 июня. При этом, утверждает газета, ссылаясь на своих информированных собеседников в Москве, российская сторона готова работать с предложенными датами.

«При этом Кремль до сих пор не дал Белому дому однозначного согласия на проведение саммита. В Москве продолжают взвешивать все за и против: с одной стороны, встреча в верхах может способствовать деэскалации в отношениях двух стран, а с другой — есть риск, что Вашингтон постарается использовать ее для нравоучений, в том числе публичных», – пишет издание.

Источники говорят, что многое прояснится на этой неделе в Рейкьявике, где «на полях» министерского заседания Арктического совета впервые глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен, которым предстоит обсудить модальности саммита и, прежде всего, его возможную повестку.

Также собеседники газеты отмечают, что если встреча состоится, то «наиболее вероятным» ее местом станет Швейцария. При этом выяснить, о каком конкретном городе идет речь, не удалось.

В Кремле официально не стали комментировать информацию относительно возможного саммита.

Напомним, что ранее президент США опустился до грязных оскорблений российского лидера Владимира Путина, после чего посол РФ был отозван из Вашингтона.

Затем Байден позвонил Путину и предложил встретиться на территории третьей страны, чтобы обсудить проблемные вопросы в отношениях двух стран.