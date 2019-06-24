Москва устроила показательную порку русофобов

24.06.2019, Москва, Олег Кравцов

После августовской войны 2008 года антироссийские настроения в грузинском обществе якобы так и не стали господствующими.

Такое мнение в комментарии «Коммерсанту» высказал руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Грузинские политики и их группы поддержки, выходящие в эти дни на улицы, продолжают разыгрывать «российскую карту» в борьбе за власть. Однако можно со всей определенностью сказать, что после войны августа 2008 года антироссийские настроения в грузинском обществе так и не стали господствующими», – утверждает Малашенко.

По его словам, нынешний кризис создан искусственно и стал результатом сразу нескольких ошибок с обеих сторон, допущенных при организации и уже непосредственно в ходе визита в Тбилиси депутата Госдумы Сергея Гаврилова.

«Не заинтересованные в эскалации с Москвой, способной обернуться для Грузии многомиллионными убытками, власти страны просто не справились с ситуацией, что и привело к взрыву», – полагает эксперт.

При этом он подчеркивает, что Москва постарается преподнести наглядный урок грузинский властям.

«Объявив о запрете прямых авиаперевозок из России в Грузию с 8 июля и нанеся чувствительный удар по туристической индустрии страны, Москва устраивает Тбилиси «показательную порку». Такие действия должны послужить уроком и предупреждением для Украины, Молдавии и всего постсоветского пространства, где есть русофобские силы, готовые перейти в наступление. Однако возвращение к многолетнему противостоянию не отвечает интересам не только Тбилиси, но и Москвы», – говорит Малашенко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 19 июня в Тбилиси во время доклада на сессии Межпарламентской ассамблеи Православия напали на главу российской делегации, депутата Госдумы Сергея Гаврилов, после чего в городе начался антирусский погром.