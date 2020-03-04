Москва заочно предъявила обвинение украинскому военному преступнику

04.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Следственным комитетом РФ предъявлено заочное обвинение командиру 19 отдельной ракетной бригады ВСУ полковника Федора Ярошевича по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 356 УК РФ (организация применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ) за обстрелы Донбасса в 2014 и 2015 годах.

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Следственным комитетом России продолжается тщательная работа по установлению всех причастных к применению запрещённых средств и методов ведения войны в Донбассе.

В ходе следствия были получены объективные данные о преступлениях командира 19 отдельной реактивной бригады ВСУ полковника Фёдора Ярошевича. Он, по указанию вышестоящего командования, отдавал обязательные для исполнения приказы о проведении пусков баллистических ракет из тактического ракетного комплекса «Точка У» по объектам гражданской инфраструктуры Донбасса.

Так, в августе и сентябре 2014 года, прицельным обстрелам подвергся ряд населённых пунктов самопровозглашенных Луганской и Донецкой Народных Республик. 14 февраля 2015 года был обстрелян город Иловайск.

Преступные действия обвиняемого, в соучастии с другими, пока неустановленными, украинскими военными, привели к гибели 4 мирных жителей, в том числе ребёнка. 6 взрослых, и один несовершеннолетний, были ранены. Повреждены жилые дома, частично разрушены другие здания и железнодорожное полотно.

Фёдору Ярошевича заочно предъявлено обвинение в организации применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещённых международным договором. Фиксация всех доказательств таких преступлений продолжается», – сказали в пресс-службе.

Напомним, ранее в Греции, по запросу России, задержан Интерполом экс-депутат Верховной рады и бывший глава нацбата «Айдар» Сергей Мельничук. Однако, из-за содействия посла США в Греции Джеффри Пайетта, который во времена государственного переворота работал на Украине, боевик был снова отпущен на свободу.