Москва жестко ответила на чешскую провокацию

19.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Все претензии за последствия предпринятого Прагой «совершенно карикатурного» дипломатического демарша в отношении России чехи могут направлять непосредственно своим заказчикам.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, она выразила солидарность с экспертами, которые уверены, что Прага специально инициировала скандал вокруг взрыва складов, чтобы отвлечь внимание от разоблачения операции спецслужб Запада по убийству Александра Лукашенко.

«Мало того, абсолютно верно сказано об абсолютной сатиричности всего того, что было исполнено Прагой. Мы же видим поток насмешек над действиями чешских официальных лиц со стороны пользователей – просто прямые насмешки. Они не могли не понимать, какая будет реакция, потому что их действия карикатурны, зачем они это делают? Потому что любой ценой нужно было отвести внимание от фактологической информации», – добавила Захарова.

«В отличие от этого «highly likely» – подхода, который уже ассоциируется с именами «народных героев» всея Запада Петрова и Боширова, всё, что было опубликовано по линии и российских компетентных органов, и соответствующих структур Беларуси, и заявление президента Беларуси – вот эта часть была основана на фактах, её нужно было перекрыть. Но какой ценой?» – добавила она, имея в виду ответные меры МИД РФ, где Праге дают ясно понять, что именно Чехия несёт ответственность за разрушение двусторонних отношений.

«Ценой, в том числе, карьер, работ и усилий их собственных чешских дипломатов, которые работают, которые выполнят свой долг, у которых были свои и рабочие, и профессиональные планы. Но они становятся, и уже, считайте, стали заложниками вассальной политики своего руководства», – заключила Мария Захарова.

Отметим, вчера вечером МИД РФ опубликовал сообщение о заявлении чешскому послу решительного протеста в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге.

«Пивоньке сообщено, что двадцать сотрудников Посольства Чехии в Москве объявляются «persona non grata». Им предписано до истечения конца дня 19 апреля 2021 г. покинуть территорию нашей страны.

Чешской стороне также предъявлено требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории Посольства России в Чехии. Послу вручена соответствующая нота», – говорится в сообщении.

Ранее Чехия обвинила Россию в причастности к подрыву складов с оружием, которое предназначалось для Украины.