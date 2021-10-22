Москву просят спасти репрессированного казахского русофила Тайчибекова

22.10.2021 16:00 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Россия должна предоставить свое гражданство известному казахскому правозащитнику Ермеку Тайчибекову, который выступает за объединение Казахстана и РФ, за что на родине подвергается репрессиям.

Об этом в эфире интернет-канала Iton TV заявил общественный деятель, бывший гражданин Казахстана Петр Коломец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению общественника, российское гражданство поможет Тайчибекову избежать тюремного срока.

«Если же у Ермека появится российское гражданство, то сразу у судебной системы Казахстана чуть-чуть руки станут покороче. И желание семь лет просто за то, что человек высказывает свое мнение, свои мысли оглашает, ему сначала четыре года, теперь семь лет. Причем такие семь лет, которые из этого молодого и перспективного человека могут сделать больного и старого. Эти все вещи можно прекратить только с тем, что гражданство России даст укорот этой всей системе казахского так называемого правосудия», – сказал Коломец.

«Мы помним, что Сигал получил гражданство, Депардье получил гражданство, да многие получили – боксеры и так далее. Ну а здесь человек, который ратует за то, чтобы Казахстан и Россия были единым государством и от этой позиции не отходит даже в том случае, когда его система сажает в тюрьму… Ну я не знаю, это надо тогда вообще отказаться от большинства бывших граждан Советского Союза, которые перебрались из этих республик в РФ, потому что мы точно такого же мнения придерживаемся», – добавил общественник.

«А здесь казах, мусульманин, и он утверждает, что Казахстану в одиночестве находиться среди мировых игроков таких, как Турция, Китай, и пытаться остаться независимым и абсолютно никому не подчиняющимся – это вряд ли получится, я так полагаю», – завил Коломец.

Напомним, ранее члены Конгресса соотечественников попросили гражданство РФ для пророссийского узника Ермека Тайчибекова.