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22.10.2021 16:00 (Мск), Москва, Максим Карпенко
 
Казахстан, Политика, Политические репрессии, Россия
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Москву просят спасти репрессированного казахского русофила Тайчибекова

Россия должна предоставить свое гражданство известному казахскому правозащитнику Ермеку Тайчибекову, который выступает за объединение...

Россия должна предоставить свое гражданство известному казахскому правозащитнику Ермеку Тайчибекову, который выступает за объединение Казахстана и РФ, за что на родине подвергается репрессиям.

Об этом в эфире интернет-канала Iton TV заявил общественный деятель, бывший гражданин Казахстана Петр Коломец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению общественника, российское гражданство поможет Тайчибекову избежать тюремного срока.

«Если же у Ермека появится российское гражданство, то сразу у судебной системы Казахстана чуть-чуть руки станут покороче. И желание семь лет просто за то, что человек высказывает свое мнение, свои мысли оглашает, ему сначала четыре года, теперь семь лет. Причем такие семь лет, которые из этого молодого и перспективного человека могут сделать больного и старого. Эти все вещи можно прекратить только с тем, что гражданство России даст укорот этой всей системе казахского так называемого правосудия», – сказал Коломец.

«Мы помним, что Сигал получил гражданство, Депардье получил гражданство, да многие получили – боксеры и так далее. Ну а здесь человек, который ратует за то, чтобы Казахстан и Россия были единым государством и от этой позиции не отходит даже в том случае, когда его система сажает в тюрьму… Ну я не знаю, это надо тогда вообще отказаться от большинства бывших граждан Советского Союза, которые перебрались из этих республик в РФ, потому что мы точно такого же мнения придерживаемся», – добавил общественник.

«А здесь казах, мусульманин, и он утверждает, что Казахстану в одиночестве находиться среди мировых игроков таких, как Турция, Китай, и пытаться остаться независимым и абсолютно никому не подчиняющимся – это вряд ли получится, я так полагаю», – завил Коломец.

Напомним, ранее члены Конгресса соотечественников попросили гражданство РФ для пророссийского узника Ермека Тайчибекова.

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