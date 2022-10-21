Мотивация патриотизма поможет перетерпеть отключения света – Карасёв

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Новости Украины

Обществу нужна определённость, и тогда украинцы готовы терпеть все лишения ради общей «перемоги», однако будет очень обидно, если после окончания войны в страну вернутся пересидевшие в тёплых краях коррупционеры, и всё начнётся по-старому.

Об этом в эфире своего видеоблога рассуждал киевский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Элита должна чётко понимать в краткосрочном и долгосрочном периоде, в чём национальный интерес Украины – воевать, торговать, перезимовать. Всё вместе не получается. Политика – это процесс поиска приоритетов. Какие приоритеты на данном этапе важны. Это задача элит решить, в чём национальный интерес Украины и попытаться объяснить это обществу. Общество не всё понимает, оно не всё знает, это не задача общества – всё знать. Тем более – общества, которое находится в флюстрированных обстоятельствах, потому что кто-то хочет войны до победного конца, а кто-то жалуется, что свет отключают, батареи холодные, денег нет, работы нет, бомбят сверху, падают ракеты, падают дроны, гибнут люди, разрушения идут. Никто не знает, какие перспективы на 23-й год. Дальше будут разрушать инфраструктуру для того, чтобы тут были одни руины промышленно-индустриальные? Или ПВО нам создадут для того, чтобы уберечь себя от атак дронов и ракетных обстрелов? Война для Украины носит народный, патриотический характер, это за выживание страны, национальной общности, культуры, государства. Поэтому, когда мотивация патриотизма, можно и потерпеть отключения света», – трепался Карасёв.

На вопрос, а если придётся жить вообще без света, эксперт пустился в разглагольствования.

«Смотря, какие цели. Ради чего терпеть? Если ради коррупции, которая вернётся после победы, то не надо. А если верить в новую жизнь без коррупции, ну понятно – всей не будет, но без той масштабной мегакоррупции, которая была, без справедливости, без равенства. А чего терпеть, ради кого? Ради тех, кто в Монако сидит сейчас, «батальон Монако», пережидает в Арабских Эмиратах? Ради того, чтобы они вернулись сюда после победы? На своих лимузинах опять? За них терпеть? Конечно, нет», – выкрутился политолог.