Сформирован украинский «батальон Вена» – на Mercedes, Porsche, Land Cruiser

26.09.2022  08:24 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
Просмотров: 1296
 
Дзен, Украина, Эмиграция
Новости Украины

Пока бедные украинцы воюют и умирают, богатые VIP-депутаты и судьи – под видом обездоленных беженцев, занимают дорогие города Европы и бесят европейцев, красуясь в роскошных авто.

Об этом в эфире «Радио свобода Украина» заявил журналист «Украинской правды» Михаил Ткач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока бедные украинцы воюют и умирают, богатые VIP-депутаты и судьи – под видом обездоленных...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Что вас поразило в Вене в плане украинского присутствия, и чем это отличается от вашего предыдущего расследования о «Батальоне Монако» ?» – спросил ведущий.

«Что касается «Батальона Монако», «Батальона Вена», я бы хотел отдельно отметить, что у них есть одна схожесть – это то, что обеспечение у них в Киеве, в Украине, в Днепре (Днепропетровск – ред.), в Одессе, в Харькове. Все эти люди, которые выехали и сейчас ведут роскошную жизнь в Вене, Монако, они все обеспечены за счёт денег, которые заработали или продолжают зарабатывать тут, на Украине.

Второе, отличаются тем, что в Вене на самом деле в разы больше украинских VIP-беженцев. Сложно представить, сколько там, миллион или больше украинцев, потому что за те несколько дней, которые мы работали и снимали, мы их увидели очень много.

Если в Ницце или Монако приходилось ждать или искать, то в Вене вы встречаете украинские автомобили Mercedes, Porsche, Land Cruiser всюду. Этот город стал главным для украинских VIP беженцев, потому что город дорогой, и не все могут себе позволить там жить», –  рассказал Ткач.

«Вы обращали внимание, как на это реагируют жители Вены, потому что, с одной стороны, есть беженцы с Украины, которым нужно помогать, которым помогают страны ЕС, и также на этой улице есть автомобили за 100+ тысяч долларов?» – уточнил ведущий.

«Ужасно реагируют. Австрийцы действительно на это обращают внимание и видно, что это их задевает. Они видят, что именно такие люди стают беженцами.

У меня был разговор с таксистом, правда, в Польше. Когда я сел, мне говорит этот мужчина, сходу он узнал, что я с Украины, говорит – смотрите, я вчера видел украинский Maybach, что у вас там происходит, где беженцы женщины с детьми? Почему у нас тут Maybach-и?

В конце разговора этот таксист спросил меня, и я не знал, что ответить. Он спросил – выходит, что у вас богатые люди – это беженцы, а умирают и воюют бедные люди на Украине?

Такой вопрос был от польского таксиста, мужчине 60+ лет, и десятилетняя Škoda, на которой он работает в такси

Конечно, европейцы обращают на эти вещи внимание. И эти VIP – депутаты, судьи и так далее, они подрывают доверие к тем людям, которым действительно нужно прибежище, помощь и поддержка. Они этим людям мешают и формируют определённое отношение украинцам – негативное», – ответил журналист.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть