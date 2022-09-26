Сформирован украинский «батальон Вена» – на Mercedes, Porsche, Land Cruiser

Новости Украины

Пока бедные украинцы воюют и умирают, богатые VIP-депутаты и судьи – под видом обездоленных беженцев, занимают дорогие города Европы и бесят европейцев, красуясь в роскошных авто.

Об этом в эфире «Радио свобода Украина» заявил журналист «Украинской правды» Михаил Ткач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что вас поразило в Вене в плане украинского присутствия, и чем это отличается от вашего предыдущего расследования о «Батальоне Монако» ?» – спросил ведущий.

«Что касается «Батальона Монако», «Батальона Вена», я бы хотел отдельно отметить, что у них есть одна схожесть – это то, что обеспечение у них в Киеве, в Украине, в Днепре (Днепропетровск – ред.), в Одессе, в Харькове. Все эти люди, которые выехали и сейчас ведут роскошную жизнь в Вене, Монако, они все обеспечены за счёт денег, которые заработали или продолжают зарабатывать тут, на Украине. Второе, отличаются тем, что в Вене на самом деле в разы больше украинских VIP-беженцев. Сложно представить, сколько там, миллион или больше украинцев, потому что за те несколько дней, которые мы работали и снимали, мы их увидели очень много. Если в Ницце или Монако приходилось ждать или искать, то в Вене вы встречаете украинские автомобили Mercedes, Porsche, Land Cruiser всюду. Этот город стал главным для украинских VIP беженцев, потому что город дорогой, и не все могут себе позволить там жить», – рассказал Ткач.

«Вы обращали внимание, как на это реагируют жители Вены, потому что, с одной стороны, есть беженцы с Украины, которым нужно помогать, которым помогают страны ЕС, и также на этой улице есть автомобили за 100+ тысяч долларов?» – уточнил ведущий.

«Ужасно реагируют. Австрийцы действительно на это обращают внимание и видно, что это их задевает. Они видят, что именно такие люди стают беженцами. У меня был разговор с таксистом, правда, в Польше. Когда я сел, мне говорит этот мужчина, сходу он узнал, что я с Украины, говорит – смотрите, я вчера видел украинский Maybach, что у вас там происходит, где беженцы женщины с детьми? Почему у нас тут Maybach-и? В конце разговора этот таксист спросил меня, и я не знал, что ответить. Он спросил – выходит, что у вас богатые люди – это беженцы, а умирают и воюют бедные люди на Украине? Такой вопрос был от польского таксиста, мужчине 60+ лет, и десятилетняя Škoda, на которой он работает в такси Конечно, европейцы обращают на эти вещи внимание. И эти VIP – депутаты, судьи и так далее, они подрывают доверие к тем людям, которым действительно нужно прибежище, помощь и поддержка. Они этим людям мешают и формируют определённое отношение украинцам – негативное», – ответил журналист.