Мова не помогла: На Украине начинается травля сестёр Опанасюк

23.02.2019, Киев, Михаил Рябов

В Киеве начинается травля сестёр Анны и Марии Опанасюк, дочек вице-премьер-министра Крыма, которые являются претендентками на участие в конкурсе Евровидение от Украины в нынешнем году. Поводом стало нашумевшее интервью артисток меджлисовскому каналу ATR, в эфире которого бывшие крымчанки демонстрировали лояльность Украине, говорили на мове, однако отказались поддержать бандеровскую идеологию, как того требовал ведущий Роман Скрыпин.

«Эти существа просто русские бляди!». Так вчера в эфире Скрыпина об этом дуэте сказал дозвонившийся. Поэтому лучше уже невозможно сказать. То есть, можно много писать, говорить, спорить, убеждать, но это все бесполезно. Эти девушки взрослые и все прекрасно понимают. Поэтому именно бляди, а не жертвы изнасилования», – комментирует обслуживающий штаб Петра Порошенко украинский политолог Алексей Голобуцкий.

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В своем блоге он опубликовал коллаж с фотографией сестер Опанасюк и подписал «Дуэт Русские бляди».

«Я, и не я один, наверное, хочу знать, кто включил пророссийских политических проституток в отбор на «Евровидение» от Украины. Ведь все же всё про них знали и до этого эфира, давно. Кто эти люди без ума, без чести, без совести, без элементарного уважения к своей стране, за которую каждый день кто-то отдает жизни? Настоящие виновники этого позора — не беспринципные существа, как их верно назвал зритель в эфире. Виноваты организаторы отбора. Если кто-то знает, то я прошу предать огласке имена этих людей. Страна должна знать своих моральных уродов в лицо. И надо требовать отставки украинского комитета «Евровидения» в полном составе», – требует меджлисовский пропагандист Айдер Муждабаев, один из руководителей ATR.

Украинский телеканал «24» выпустил специальный сюжет-расследование, указав сведения о доходах и имуществе родителей сестер Опанасюк на полуострове. «Оба уважаемые люди в Крыму, правда, они поддерживают оккупантов», – говорится в сюжете.

«Роман Скрыпин молодец. Хорошо раскрыл недалеких сестричек-певичек… Дочери двух родителей-коллаборантов. Отец – судья. Мать – представитель крымской оккупационной власти… Вы помните в прошлом году на Интере концерт к дню Победы? В сеть попала репетиция. Это ужас. Украинцев ведущие называли нацистами. И что? И ничего!» – возмущается бежавшая из Крыма майданщица Лиза Богуцкая.