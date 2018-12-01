Мрази улыбаются с экранов, а СБУ «прессует» священников

01.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Власти Украины не будут оказывать давления на братию Киево-Печеркой и Почаевской Лавр – духовенство самостоятельно примет решение о разрыве с Московским Патриархатом и переходе в новую церковную структуру, создаваемую Петром Порошенко и стамбульским Патриархом.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему вы сразу думаете, что власть планирует все перемещать? Это будет логичный и законный процесс. В отличие от государств, где царствует тоталитаризм, как в России например, где уже запретили «Свидетелей Иеговы», и десятки преследований пятидесятников и баптистов, у нас все происходит по закону. Статья восьмая Закона Украины: каждая религиозная организация, община, монастырь имеют право выбирать любую юрисдикцию и менять её на любую другую. Поэтому это священное право, которое абсолютно подтверждено рекомендациями ООН, Венецианской комиссии и ОБСЕ.

Когда у нас будет поместная Церковь, я абсолютно верю в то, что соберется духовный собор Киево-Печерской Лавры и сам присоединится к будущей поместной Церкви, и это будет законный и правильный путь», – сказал чиновник.

Напомним, что накануне СБУ провела обыски у настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Павла, а также на территории монастыря – так спецслужбы отреагировали критику украинских раскольников.

В субботу стало известно, что СБУ начинает массовые вызовы на допросы священников Московского Патриархата на Западной Украине.

«Около двадцати священников Ровенской и Сарненской епархии получили повестки на допрос из Службы безопасности Украины в Ровенской области.

Через повестки, угрозы, уголовные дела, обыски, аресты и розыски за последние пять лет проходили уже десятки тысяч людей из разных сфер. Но это ещё ни разу не помогло Порошенко, Грицаку и остальным случайным украинским начальникам.

Поэтому, судить их нужно будет очень быстро, особо не тратя время на процессуальные процедуры. Отвернулся на полчаса, а кто-то уже привёл приговор.

Думаю, ЕС тоже возражать не будет. Сейчас же не возражает, значит это полностью соответствует европейским стандарта», – комментирует бывший сотрудник президентской администрации Андрей Портно.

Также стало известно, что 5 декабря в вотчине Петра Порошенко состоится собрание Винницкой епархии, которое может стать решающим боем за антироссийский проект церковной автокефалии