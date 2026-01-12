Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США в Ираке и Венесуэле показали пример успешного подкупа элит, которые предают своего лидера. Подобное можно было бы осуществить и в России.

Такими мечтами поделился бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

