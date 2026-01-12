Мрии укро-генерала: Подкупить окружение Путина и похитить его как Мадуро!

Анатолий Лапин.  
12.01.2026 11:31
  (Мск) , Киев
Просмотров: 279
 
Дзен, Политика, Россия, Украина


США в Ираке и Венесуэле показали пример успешного подкупа элит, которые предают своего лидера. Подобное можно было бы осуществить и в России.

Такими мечтами поделился бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США в Ираке и Венесуэле показали пример успешного подкупа элит, которые предают своего лидера....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Можно выполнить все, что угодно, все зависит от времени, денег и людей, которые могут это осуществить.

Мы имеем замечательный пример, когда во время Иракской войны США был достигнут результат за счет подкупа окружения Саддама Хусейна, также мы видим ситуацию по Венесуэле, что определенная доля людей из окружения президента Мадуро также была подкуплена, мы понимаем, что это же может осуществлено быть непосредственно и на территории Российской Федерации.

И вопрос не в подкупах, касающихся непосредственно тупо одним деньгами. Подкуп – это не всегда деньги. Подкуп достаточно часто – это обеспечение нормального функционирования окружения определенного президента в дальнейшем, что касается их жизни, их состояния, которые они уже имеют, их неприкосновенности на будущее», – обрисовал Кривонос.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить