Мрии укро-генерала: Подкупить окружение Путина и похитить его как Мадуро!
США в Ираке и Венесуэле показали пример успешного подкупа элит, которые предают своего лидера. Подобное можно было бы осуществить и в России.
Такими мечтами поделился бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Можно выполнить все, что угодно, все зависит от времени, денег и людей, которые могут это осуществить.
Мы имеем замечательный пример, когда во время Иракской войны США был достигнут результат за счет подкупа окружения Саддама Хусейна, также мы видим ситуацию по Венесуэле, что определенная доля людей из окружения президента Мадуро также была подкуплена, мы понимаем, что это же может осуществлено быть непосредственно и на территории Российской Федерации.
И вопрос не в подкупах, касающихся непосредственно тупо одним деньгами. Подкуп – это не всегда деньги. Подкуп достаточно часто – это обеспечение нормального функционирования окружения определенного президента в дальнейшем, что касается их жизни, их состояния, которые они уже имеют, их неприкосновенности на будущее», – обрисовал Кривонос.
