24.07.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Политика, Россия, Украина
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Муджабаев грозит победить русских даже под атомными бомбами

Новости УкраиныРоссийская Федерация якобы готова начать атомные бомбардировки Украины. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в...

Российская Федерация якобы готова начать атомные бомбардировки Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявил бывший московский журналист, а ныне осевший в Киеве оголтелый антироссийский пропагандист и глашатай запрещенной в РФ экстремистской группировки «меджлис крымских татар» Айдер Муждабаев.

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По его словам, в ответ принятый ВР закон о коренных народах, оставивших русских без такого статуса, Россия пойдет на что угодно.

«Способна на все. До атомных бомбардировок. Это непрогнозированное преступная группировка, Рейх, где правит фюрер. Надо готовиться к худшим сценариям и использовать каждый день для укрепления связей с США и НАТО», – переживает Муждабаев.

При этом он полагает, что украинское общество меняется к лучшему.

«Все больше людей говорят на украинском. Я 33 года проработал в доказательной журналистике. Смотрю на соцопросы. Украинцы любят свою страну и готовы ее защищать. Если Путин движется, объединятся даже те, кто сейчас друг друга недолюбливают. Большинство поймет, что Россия – не братьи не соседи. Это смерть. Как огонь, который пылает рядом с твоим домом и с которым нельзя ни договориться, ни сосуществовать. Эта империя должна исчезнуть. Я каждое выступление завершаю словами: «Русский Рейх должен быть разрушен», – сказал экстремист.



«Если бы не было российской агрессии и оккупации части территории, я мог бы сказать, что Украина состоялась как государство. Но история не имеет сослагательного наклонения. Впрочем, если бы не было агрессии, мы до сих пор мечтали бы о союзе с РФ. Победа в конце концов будет наша. Поражение невозможно, потому что тогда не будет нас», – бахвалится Муждабаев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Муждабаев заявил, что в ответ на слово «русский» должен звучать выстрел.

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