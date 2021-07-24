Муджабаев грозит победить русских даже под атомными бомбами

24.07.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Российская Федерация якобы готова начать атомные бомбардировки Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявил бывший московский журналист, а ныне осевший в Киеве оголтелый антироссийский пропагандист и глашатай запрещенной в РФ экстремистской группировки «меджлис крымских татар» Айдер Муждабаев.

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По его словам, в ответ принятый ВР закон о коренных народах, оставивших русских без такого статуса, Россия пойдет на что угодно.

«Способна на все. До атомных бомбардировок. Это непрогнозированное преступная группировка, Рейх, где правит фюрер. Надо готовиться к худшим сценариям и использовать каждый день для укрепления связей с США и НАТО», – переживает Муждабаев.

При этом он полагает, что украинское общество меняется к лучшему.

«Все больше людей говорят на украинском. Я 33 года проработал в доказательной журналистике. Смотрю на соцопросы. Украинцы любят свою страну и готовы ее защищать. Если Путин движется, объединятся даже те, кто сейчас друг друга недолюбливают. Большинство поймет, что Россия – не братьи не соседи. Это смерть. Как огонь, который пылает рядом с твоим домом и с которым нельзя ни договориться, ни сосуществовать. Эта империя должна исчезнуть. Я каждое выступление завершаю словами: «Русский Рейх должен быть разрушен», – сказал экстремист.

«Если бы не было российской агрессии и оккупации части территории, я мог бы сказать, что Украина состоялась как государство. Но история не имеет сослагательного наклонения. Впрочем, если бы не было агрессии, мы до сих пор мечтали бы о союзе с РФ. Победа в конце концов будет наша. Поражение невозможно, потому что тогда не будет нас», – бахвалится Муждабаев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Муждабаев заявил, что в ответ на слово «русский» должен звучать выстрел.

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