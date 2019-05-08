Мураев: «Украину ждет судьба Югославии – растащат по кускам»

08.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Киевское правительство высказывает возмущение решением России об упрощенной выдаче паспортов жителям Донбасса, но при этом замалчивает экспансию других соседних государств на западные и южные территории страны, которые Украина вскоре может потерять.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они сейчас обратили внимание, что РФ начинает на неподконтрольных территориях выдавать паспорта, но мы еще месяц назад говорили, что такая же ситуация была с венграми, с румынами, с болгарами, карта поляка не сильно отличается, она не позволяет голосовать, но дает все гражданские права и право на трудоустройство в Польше, и их это не смущало.

Они гордились безвизом, благодаря которому мы потеряли кучу грамотных, подготовленных, квалифицированных специалистов и просто рабочие руки. Сейчас они кричат, что сделают ассиметричный ответ. Какой? Ту же глупость, что сказал Зеленский, что мы будем выдавать россиянам украинские паспорта? А кто-то хочет в страну, в которой война, в которой все дороже в десятки раз, по улицам ходить страшно и русский язык будет скоро запрещен? Это все на уровне политического балагана и глупости», – отметил политик.

Также депутат поделился впечатлениями от поездки в Одессу на годовщину 2 мая, где, по его словам, представители Румынии уже ведут активную работу с церковными приходами.

«Я вернулся из Одессы, мы разговаривали там со священнослужителями и во время гражданской панихиды, и так далее. Там сильно активизировались румыны, они работают через посольство, дают деньги церквям, и там три прихода чуть не перешли, не в ПЦУ, а в Румынскую церковь.

Украина на сегодняшний день находится перед лицом огромной угрозы. Я так понимаю, что может быть лайт-сценарий Югославии, нас просто растащат по кускам: венгры заберут Закарпатье, румыны попытаются забрать Буковину и Бессарабию, Галичину попытаются забрать поляки, и русские, условно говоря, вот этот коридор», – резюмировал Мураев.

Напомним, ранее экс-депутат Верховной Рады Вадим Колесниченко также заявлял, что Венгрия закончила 100-процентную паспортизацию жителей прилегающих украинских территорий.