Муж Ницой призвал не смеяться над развалом России

26.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Распад Российской Федерации на множество мелких фрагментов неминуем и произойдет точно так же, как произошел развал СССР.

Такое мнение в эфире принадлежащего нардепу Евгению Мураеву телеканала «НАШ» высказал политолог Андрей Ницой, муж украинской писательницы-скандалистки Ларисы Ницой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Я бы не стал насмехаться над фрагментацией Российской Федерации, поскольку она так же неминуема, как была неминуема фрагментация Советского Союза. И в 1982 после смерти Брежнева, и в 1985, когда пришел Горбачев, никто ни на Западе, ни тут, кроме Вячеслава Черновола и Лукьяненко, не верил в то, что Украина будет независимой, развалив Советский Союз. Это выглядело смешно, КГБисты над этим потешались, но пришел 1991 год, все развалилось и возникли независимые государства. То же самое будет повторено с Российской Федераций, в этом у серьезных аналитиков нет никаких сомнений», – заявил он.

Напомним, ранее экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что развал Российской Федерации и ее фрагментация на мелкие мононациональные государства в ближайшее время нереален, однако это-дело будущего.

Аналогичное мнение также озвучил беглый украинский олигарх, экс-губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский, заявив о том, что РФ в ближайшее время не грозит распад, поскольку она является единой и сплоченной страной. Вместе с тем, в Киеве сходятся во мнении, что проблемы с единством начнутся в РФ с уходом от власти Владимира Путина.