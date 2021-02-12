«Мужайтесь, братья!». Известный журналист сочувствует украинцам после отказа от «Спутника V»

12.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Российская антиковидная вакцина была шансом для Киева прозреть и сделать цивилизационный выбор.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Комсомольской правде» пишет специальный корреспондент Дмитрий Стешин.

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«Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» для Украины была уникальным шансом к примирению, поворотной точкой. Никто бы не осудил украинцев, за то, что в экстремальных обстоятельствах пандемии они прозрели и сделали цивилизационный выбор. Но, «упрямый хохол» (очередной анекдотический образ) будет ждать, пока ему подарят пустые пузырьки, оставшиеся от вакцинации Европы», – отмечает автор.

По его словам, Россия может только смотреть на эти украинские мучения «с легким налетом жалости на лице».

«Так жалко кролика, распявшего себя на лабораторном столе, при этом, разумом понимаешь, что это не живодерство, а ради науки и прогресса. С вакциной и вообще Украиной все то же самое. Только после полного осознания, что Запад Украину использовал и предал, наступит прозрение. Но сначала – жестокий опыт. Мужайтесь, братья! Не болейте, поправляйтесь», – желает автор.

Он напоминает, что, отказавшись от российской вакцины, на Украине объявили о скором заключении контракта на покупку крупной партии китайского препарата – сразу 2 миллиона доз.

«Умолчим о том, что доказанная эффективность «Спутника V» – 91-92%, а китайского «Синовака» – лишь 50%. То есть, может сработать, а может нет — как повезет. Но цена! Стоимость китайского препарата на мировом рынке – $1,75 за дозу. Для сравнения — цена российской вакцины — около $10. Что вполне объяснимо ее более высокой эффективностью.

Однако украинские журналисты обнаружили, что Киев закупает дешевую китайскую вакцину по … $17 за дозу! Интересно, кто положит в карман десятикратную разницу? Может, ради нее украинские чиновники и отказались от вакцины из России? Наварить миллионы долларов на лозунгах о «стране-агрессоре» и здоровье людей — это так по украински…», – резюмирует Стешин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинские врачи массово увольняются из-за страха перед британской вакциной.

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