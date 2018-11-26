МВФ множит на ноль Украину

26.11.2018, Киев, Игорь Петров

Настоящей целью МВФ является облегчение захода международных корпораций в ту или иную страну, а потому фонд делает все для обесценивания активов и рабочей силы в стране.

Об этом в эфире канала InterVizor завил экономический эксперт Всеволод Степанюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«МВФ преследует одну единственную цель – обесценить активы внутри этой страны. МВФ – инструмент глобализации, инструмент захода международных корпораций внутрь страны. МВФ выражает их интересы. Что нужно международной корпорации, чтоб зайти на рынок страны? Чтобы здесь все было дешевле – имущество, рабочая сила. На это и направлены рекомендации МВФ”, – сказал эксперт.

“Пока правительство сотрудничает с ними на некредитной основе, они будут рассказывать сказки , что они будут создавать какие-то программы и так далее. Как только вы обращаетесь к ним за конкретными деньгами, то сразу жесткие требования. Требование сбалансирования бюджета, урезания социальных расходов, как правило – поднятие налогов. Поднятие налогов автоматически обесценивает активы, размещенные в стране где поднимаются налоги», – резюмировал Степанюк.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, МВФ своем ноябрьском обзоре европейской экономики посчитал Крым и Севастополь частью России.

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