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16.11.2018, Симферополь, Олег Кравцов
 
Крым, Россия, Севастополь, Сюжет дня, Экономика
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МВФ не считает Крым украинским

Международный валютный фонд в своем ноябрьском обзоре европейской экономики посчитал Крым и Севастополь частью России

Об этом пишут “Известия”, ознакомившиеся с соответствующим документом МВФ.

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“Особенность исследования МВФ заключается в одной важной оговорке, сделанной к расчетам показателей по России. В обзоре говорится, что данные по Крыму и городу Севастополь учтены в составе общероссийских (In this report, statistical data on Crimea and the city of Sevastopol are included as part of the data for Russia)”, – отмечается в публикации.

При этом в пресс-службе МВФ оперативно не ответили на вопрос издания о причинах включения Крыма и Севастополя в обзор российской экономики.

“Результатом такого шага может стать негативная реакция Украины, предполагают эксперты. Так, украинские власти уже выступали с резкой критикой в адрес навигационного сервиса Google, включившего границы Крыма на своих картах в состав общероссийских”, – напоминают авторы публикации.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, большинство стран ООН отказалось признать Крым украинским.

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