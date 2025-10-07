Мы будем вооружать бандеровцев еще несколько лет назло Путину, – Минобороны Германии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Германия будет продолжать поставлять оружие на Украину в ближайшие годы. Это должно убедить Россию в невозможности разгрома бандеровцев.

Об этом в рамках Трансатлантического форума по геоэкономике заявил статс-секретарь Федерального министерства обороны Германии Нильс Шмид, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

