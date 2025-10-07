Мы будем вооружать бандеровцев еще несколько лет назло Путину, – Минобороны Германии

Анатолий Лапин.  
07.10.2025 13:27
  (Мск) , Киев
Просмотров: 645
 
Вооруженные силы, Германия, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Германия будет продолжать поставлять оружие на Украину в ближайшие годы. Это должно убедить Россию в невозможности разгрома бандеровцев.

Об этом в рамках Трансатлантического форума по геоэкономике заявил статс-секретарь Федерального министерства обороны Германии Нильс Шмид, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нужна очень сильная, устойчивая и постоянная военная поддержка Украины. Пока Путин убежден, что он может победить в военном плане, он будет продолжать войну в Украине.

И вот уже три года мы пытаемся изменить этот расчет, чтобы Путин понял, что у него нет шансов на военную победу. Нам нужно срочно, безотлагательно предоставить Украине как можно больше оружия и быть готовыми делать это в течение следующих нескольких лет, чтобы показать Путину, что мы настроены серьезно и не устанем поставлять оружие Украине», – стращал фриц.

