«Мы единственные в мире»: Россия совершила революционный прорыв в ядерной энергетике

27.10.2021 19:26 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Россия успешно реализует программу замыкания ядерного цикла, которая позволит обеспечить источник чистой энергии на тысячелетия.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по энергетике Павел Завальный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В России реализуется программа замыкания ядерного цикла. Мы единственные в мире обладаем реактором быстрых нейтронов, который позволяет использовать топливо тепловых реакторов после фабрикации в реакторах быстрых нейтронов, чтобы дожимать его там. Сегодня реактор БН-800, который эксплуатируется, в нём порядка 25 процентов топлива с фабрикации – это топливо с выработанных тепловых ядерных реакторов», – сказал он.

Кроме того, депутат отметил, что разработанная российскими учёными технология позволит обеспечить источник энергии на многие тысячелетия без выбросов СО2.

«Вводятся новые реакторы: проект «Прорыв», реактор «Брест», который будет реактором с тепловым носителем, в котором будет использоваться отработанное топливо из тепловых реакторов. Таким образом, эта технология стопроцентного замыкания ядерного топливного цикла. С точки зрения результата для человечества, учитывая достижения этой технологии, если оценить все мировые запасы углеводорода и угля они составляют только 15 процентов, а потенциальной энергии, которую можно получать с помощью замыкания топлива ядерной энергии, мы получаем источник энергии даже не на столетия, а на тысячелетия. Причём этот источник не углеродной энергии, иными словами без выбросов СО2», – заключил Завальный.

Напомним, ранее в Москве заявили, что проект строительства «Росатомом» АЭС становится камнем преткновения и новым идеологическим оружием в руках казахских националистов.

Кроме того, в Киеве отметили, что атомные эксперименты над Украиной продолжаются. После топлива Westinghouse на территории страны протестируют так называемые малые модульные реакторы (ММР), которые разрабатывает американская компания NuScale Power.