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27.10.2021 19:26 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Tехнологии, Дзен, Общество, Политика, Россия, Энергетика
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«Мы единственные в мире»: Россия совершила революционный прорыв в ядерной энергетике

Россия успешно реализует программу замыкания ядерного цикла, которая позволит обеспечить источник чистой энергии на...

Россия успешно реализует программу замыкания ядерного цикла, которая позволит обеспечить источник чистой энергии на тысячелетия.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по энергетике Павел Завальный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В России реализуется программа замыкания ядерного цикла. Мы единственные в мире обладаем реактором быстрых нейтронов, который позволяет использовать топливо тепловых реакторов после фабрикации в реакторах быстрых нейтронов, чтобы дожимать его там.

Сегодня реактор БН-800, который эксплуатируется, в нём порядка 25 процентов топлива с фабрикации – это топливо с выработанных тепловых ядерных реакторов», – сказал он.

Кроме того, депутат отметил, что разработанная российскими учёными технология позволит обеспечить источник энергии на многие тысячелетия без выбросов СО2.

«Вводятся новые реакторы: проект «Прорыв», реактор «Брест», который будет реактором с тепловым носителем, в котором будет использоваться отработанное топливо из тепловых реакторов. Таким образом, эта технология стопроцентного замыкания ядерного топливного цикла.

С точки зрения результата для человечества, учитывая достижения этой технологии, если оценить все мировые запасы углеводорода и угля они составляют только 15 процентов, а потенциальной энергии, которую можно получать с помощью замыкания топлива ядерной энергии, мы получаем источник энергии даже не на столетия, а на тысячелетия. Причём этот источник не углеродной энергии, иными словами без выбросов СО2», – заключил Завальный.

Напомним, ранее в Москве заявили, что проект строительства «Росатомом» АЭС становится камнем преткновения и новым идеологическим оружием в руках казахских националистов.

Кроме того, в Киеве отметили, что атомные эксперименты над Украиной продолжаются. После топлива Westinghouse на территории страны протестируют так называемые малые модульные реакторы (ММР), которые разрабатывает американская компания NuScale Power.

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