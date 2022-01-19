«Мы готовы» – Блинкен о присоединении США к «Нормандскому формату»

19.01.2022  19:44 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Нормандский формат, Общество, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

В случае необходимости Вашингтон готов присоединиться к диалогу в «Нормандском формате».

Об этом в эфире радио «Голос Америки» заявил приехавший в Киев Госсекретарь США Энтони Блинкен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае необходимости Вашингтон готов присоединиться к диалогу в «Нормандском формате». Об этом в...

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«Есть много разговоров вокруг того, чтобы США присоединились к Нормандскому формату. Есть ли какие-то соображения на этот счёт?» – поинтересовалась журналист.

Энтони Блинкен ответил, что США готовы присоединиться к Нормандскому формату, но не видят в этом смысла.

«Я не думаю, что это вопрос присоединения к формату. Я думаю, насколько это полезно для нас, пытаться поддерживать эти вещи. Конечно, мы полностью готовы это сделать. Я делился со своими партнёрами, мы поддерживаем диалог с Россией и Украиной», – ответил госсекретарь США.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что необходим перезапуск встреч в «Нормандском формате».

В свою очередь, в Москве заявили, что встреча в «Нормандском формате» не должна стать поводом для личного пиара президента Украины Владимира Зеленского.

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