«Мы исчерпали все дипломатические возможности» – Захарова прокомментировала иск РФ в ЕСПЧ

22.07.2021, Москва, Вадим Москаленко

Новости Украины

Россия подала иск в ЕСПЧ против Украины только на седьмой год после госпереворота в Киеве и начала войны в Донбассе, потому что к этому моменту все иные политико-дипломатические методы, доступные Москве, оказались исчерпаны.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это системная работа, которая велась на протяжении многих лет. Это не просто заявление, не просто публикация на сайтах. Это материалы, которые содержат факты. Вопрос, который волнует всех – почему сейчас, а не раньше? Раньше мы говорили об этом во всех форматах, в международных организациях – и ОБСЕ, и ПАСЕ, и ООН, и большое количество различных институтов и площадок, которые призваны заниматься подобной проблематикой. Мы говорили это нашим партнёрам во всём мире. Не проходило ни одних переговоров на уровне МИД или руководства РФ, где не поднимался бы вопрос вопиющей ситуации на Украине. Мы ставили этот вопрос перед руководителями тех региональных объединений, где мы является членами, и которые имеют влияние на Украину. Мы делали всё, чтобы привлекать внимание к этой вопиющей ситуации, которая только лишь деградировала в публичном пространстве. Представители исполнительной и законодательной власти нашей страны били в набат на протяжении многих лет. Делали это не только внутри нашей страны, но использовали все возможности, выходили на зарубежную аудиторию», – сказала она.

Мария Захарова подчеркнула, что за последние годы Россия использовала все доступные ей меры, чтобы привлечь внимание международной общественности к украинской проблеме.

«Однако Запад и наднациональные структуры игнорировали или даже саботировали все инициативы России, не обращая внимания на происходящее на Украине. Мы видели абсолютно немую картину, когда они не хотели ни говорить на эту тему, ни фиксировать факты, не хотели давать оценки и уходили от разговоров и обсуждений», – возмутилась дипломат.

Она подчеркнула, что надеяться на то, что прославившийся своими двойными стандартами и лицемерием Запад образумится не стоит. Тем не менее, здесь важен сам факт, что Россия задействовала все доступные политико-дипломатические средства.

«Всё, что нужно, можно и возможно, и в принципе любые методы, которые существовали в политико-дипломатической плоскости, были нами задействованы. В этом мы не можем себя упрекнуть. Мы использовали все возможности для привлечения внимания. Мы задействовали все возможные институты – международные, национальные, наднациональные, которые в данном случае можно было задействовать. Когда мы поняли, что эту стену пробить этими способами не представляется возможным, весь объём материалов сейчас пойдёт в ЕСПЧ», – добавила Захарова.

По её мнению, такая структура, как Европейский суд по правам человека не сможет проигнорировать официальное обращение, подкреплённое фактами.

В свою очередь, телеведущая Ольга Скабеева выразила уверенность, что в словах Марии Захаровой, как у любого настоящего дипломата, есть скрытый подтекст.

«Мария Захарова, как высококлассный дипломат, очевидно, не сказала главного. Потому что высококлассный дипломат должен так формулировать, чтобы потом никто не мог придраться. Но мы использовали все возможности. Обращались, куда только могли обращаться. И в этот самый момент, когда ЕСПЧ обеспокоен гомосексуализмом в России, этот же самый ЕСПЧ молчит, когда видит, что на Донбассе убивают людей, что на Украине уничтожают русскоязычное население. Зато очень нужны гомосексуалисты. Надо вывести эту организацию на чистую воду. Слишком много русских было убито», – резюмировала Скабеева.