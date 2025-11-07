Мы на пороге решающей битвы на Украине, – немецкий генерал
Фронт на Украине стоит на пороге решающей битвы – к западу от Покровска у Украины нет серьезных укреплений, а Россия давит в том числе и в других местах.
Об этом в интервью Welt заявил генерал бундесвера в отставке Роланд Катер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Это логистический центр, это транспортный узел и, прежде всего, местность за городом на запад становится все более открытой и широкой. Так что оборона здесь очень-очень трудна для Украины.
Даже если у них было время в прошлом, но все же они не смогли расширить свои оборонительные рубежи так, как это было до Покровска.
А потом мы выходим на стратегический политический уровень, нужно четко сказать, когда Покровск падет, и это не только Покровск, соседние города находятся под таким же давлением, это продолжается до Купянска на севере, в 150 километрах отсюда, где тоже стоят русские.
У меня такое впечатление, что мы сейчас находимся перед решающим этапом битвы, и у меня также сложилось впечатление, что, по крайней мере, российская сторона стремится положить конец всему этому или изменить в свою пользу до наступления периода плохой погоды.
Отсюда и интенсивность, отсюда и боеспособность, отсюда и решимость сейчас изменить ситуацию. И моя личная оценка такова, что этот город не сможет удержать Украина», – заявил Катер.
