«Мы не признаем никакого решения Зеленского об уступках территорий» – депутат Рады
Даже если Зеленский согласится на обмен территориями, на Украине его решение не признают.
Об этом заявила депутат Верховной рады Кира Рудик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мы знаем президента Трампа, он играет жестко, но есть кое-что, чего он не понимает или не хочет понимать: Зеленский не имеет права отдавать какую-либо украинскую землю.
Он не в числе таких больших лидеров, как президент Трамп или диктатор Путин, которым все равно, что думают люди. На Украине у нас демократия. И нигде не написано, что наш президент имеет право заключать сделки от имени Украины», – трепалась Рудик.
«Это сложный юридический и политический процесс, даже если бы был консенсус по поводу отказа от территории. А его нет. Поэтому, когда они давят на президента Зеленского, это бесполезно. Потому что даже если он вернется и скажет, «я заключил сделку, отдал некоторые территории», люди этого не примут.
В 2022 мы не капитулировали. И сейчас мы тоже не собираемся этого делать», – вещала укро-депутатка.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: