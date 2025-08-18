«Мы не признаем никакого решения Зеленского об уступках территорий» – депутат Рады

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Даже если Зеленский согласится на обмен территориями, на Украине его решение не признают.

Об этом заявила депутат Верховной рады Кира Рудик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы знаем президента Трампа, он играет жестко, но есть кое-что, чего он не понимает или не хочет понимать: Зеленский не имеет права отдавать какую-либо украинскую землю. Он не в числе таких больших лидеров, как президент Трамп или диктатор Путин, которым все равно, что думают люди. На Украине у нас демократия. И нигде не написано, что наш президент имеет право заключать сделки от имени Украины», – трепалась Рудик.