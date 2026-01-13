«Мы отправляемся в Арктику, а проливы перекроем» – Писториус объявляет войну России на крайнем севере
Гренландия позволит странам НАТО заблокировать России доступ в Атлантический океан, а также станет плацдармом для экспансии в Арктику.
Об этом на брифинге с верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мы обсудили Гренландию и Арктику. Мы понимаем, что гегемония России не ограничивается Украиной или восточным флангом НАТО. Происходит ремилитаризация России.
Поэтому очевидно, что мы отправляемся в Арктику. Мы должны защищать эти северные маршруты, и поэтому более года назад заключили партнёрство в области морской безопасности с Норвегией, Данией и Канадой», – сказал немец.
«Все партнёры по НАТО должны осознавать, что это наш северный фланг. И осознавать свою ответственность, в том числе, за Арктику и Гренландию.
И закрыть пролив, который предоставляет доступ в Атлантический океан подводным лодкам и ядерным роботам других держав. Они могут способствовать отделению Америки от Европы. Вот почему Гренландия и Арктика в целом важны», – добавил Писториус.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: