Мы потеряли территорию, но сохранили государство – Стубб подсовывает Киеву «финский сценарий»
Финляндия, согласившись на мир с Советским Союзом, хоть и потеряла часть территории, но сохранила государственность, чего не скажешь о тех же странах Прибалтики.
Об этом в рамках форума YES заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Он отказался прямо отвечать на вопрос о том, нужно ли Украине пойти на территориальные уступки, но дал понять, что опыт Финляндии был бы ей полезен.
«Я – финн, поэтому не буду отвечать на этот вопрос, у нас был собственный опыт. Я думаю, что в основе должно быть три принципа – суверенитет, независимость, территориальная целостность.
Я понимаю, что есть выбор между Ялтой и Хельсинки. Я бы хотел, чтобы это было Хельсинки всегда. Для Хельсинки это был этап, когда определялся мировой порядок, сфера интересов.
Но с другой стороны, если вспомнить 1975 год, когда Хельсинские соглашения были приняты, мы определили там базовые принципы сосуществования государств», – рассуждал он.
«И, в конце концов, после всего того, что произошло, мы сохранили свою независимость в отличие от государств Балтии. Да, мы потеряли 10% своей территории. Я не хотел бы, чтобы Украина это так же испытала, но опять же, у нас фокус на независимость, суверенность, территориальную целостность», – заявил Стубб.
