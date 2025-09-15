Мы потеряли территорию, но сохранили государство – Стубб подсовывает Киеву «финский сценарий»

Анатолий Лапин.  
15.09.2025 16:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 147
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Финляндия


Финляндия, согласившись на мир с Советским Союзом, хоть и потеряла часть территории, но сохранила государственность, чего не скажешь о тех же странах Прибалтики.

Об этом в рамках форума YES заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Финляндия, согласившись на мир с Советским Союзом, хоть и потеряла часть территории, но сохранила...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он отказался прямо отвечать на вопрос о том, нужно ли Украине пойти на территориальные уступки, но дал понять, что опыт Финляндии был бы ей полезен.

«Я – финн, поэтому не буду отвечать на этот вопрос, у нас был собственный опыт. Я думаю, что в основе должно быть три принципа – суверенитет, независимость, территориальная целостность.

Я понимаю, что есть выбор между Ялтой и Хельсинки. Я бы хотел, чтобы это было Хельсинки всегда. Для Хельсинки это был этап, когда определялся мировой порядок, сфера интересов.

Но с другой стороны, если вспомнить 1975 год, когда Хельсинские соглашения были приняты, мы определили там базовые принципы сосуществования государств», – рассуждал он.

«И, в конце концов, после всего того, что произошло, мы сохранили свою независимость в отличие от государств Балтии. Да, мы потеряли 10% своей территории. Я не хотел бы, чтобы Украина это так же испытала, но опять же, у нас фокус на независимость, суверенность, территориальную целостность», – заявил Стубб.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить