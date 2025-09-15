Мы потеряли территорию, но сохранили государство – Стубб подсовывает Киеву «финский сценарий»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Финляндия, согласившись на мир с Советским Союзом, хоть и потеряла часть территории, но сохранила государственность, чего не скажешь о тех же странах Прибалтики.

Об этом в рамках форума YES заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он отказался прямо отвечать на вопрос о том, нужно ли Украине пойти на территориальные уступки, но дал понять, что опыт Финляндии был бы ей полезен.

«Я – финн, поэтому не буду отвечать на этот вопрос, у нас был собственный опыт. Я думаю, что в основе должно быть три принципа – суверенитет, независимость, территориальная целостность. Я понимаю, что есть выбор между Ялтой и Хельсинки. Я бы хотел, чтобы это было Хельсинки всегда. Для Хельсинки это был этап, когда определялся мировой порядок, сфера интересов. Но с другой стороны, если вспомнить 1975 год, когда Хельсинские соглашения были приняты, мы определили там базовые принципы сосуществования государств», – рассуждал он.