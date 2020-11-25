«Мы против НАТО» – Додик в Совбезе ООН отчитал надсмотрщика Запада

25.11.2020, Белград, Алексей Топоров

Накануне вечером по инициативе представителя России в ООН Василия Небензи состоялось онлайн-совещание Совбеза этой организации, посвященное 25-летию Дейтонских соглашений.

На встрече присутствовал лидер боснийских сербов Милорад Додик, лидер боснийских хорватов Драган Чович, лидер бошняков Бакир Изетбегович принимать участие в ней отказался, сама встреча прошла на повышенных тонах.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе встречи надсмотрщик Запада за БиГ – Верховный представитель Валентин Инцко – накинулся с обвинениями в адрес лидера боснийских сербов, по ротации возглавляющего Президиум БиГ Милорада Додика, а также фактического лидера боснийских хорватов, председателя Хорватского демократического содружества БиГ (ХДС БиГ) Драгана Човича.

«Председатель Президиума БиГ объявил об интеграции Республики Сербской и Сербии, – возмутился Инцко. – Додик и Чович ведут себя не по европейски. Установление мемориальной доски Радовану Караджичу (первому президенту РС, осужденному Гаагским трибуналом как «военный преступник» на пожизненное заключение по сфальсифицированным обвинениям – ред.) и месса памяти (прошла в мае в Сараево по инициативе боснийских хорватов в память о расстрелянных югославскими партизанами нацистах – усташах – ред.) не являются европейскими ценностями.

Я и мой офис подвергаемся нападкам. РС отказывается применять закон о государственной собственности. Что касается иностранных судей в Конституционном суде БиГ, то пока рано прекращать их полномочия. Тогда суд перейдет под политический контроль. Это поставило бы под угрозу суверенитет и, возможно, целостность БиГ. РС отказывается применять закон о военном имуществе, его регистрацию в государстве БиГ».

Эти обвинения парировал Драган Чович, напомнив, что в Президиуме БиГ боснийских хорватов представляет избранный бошняками лояльный мусульманской элите Сараево, но не представляющий интересы хорватского народа Желько Комшич, что стало возможным из-за объединения западных политтехнологами бошняков и хорватов в один энтитет – Федерацию БиГ, где бошняки составляют большинство.

«В отчете Верховного представителя не комментируются призывы бошнякских партий навязывать хорватских политических представителей, есть также незаконный созыв ЦИК, игнорировавший нелегитимность члена Президиума от хорватского народа. Затем есть политика Партии демократического действия (самая крупная бошнякская партия, возглавляемая Бакиром Изетбеговичем – ред.), которая абсолютизирует существующий закон о выборах.

Мы не должны упускать из виду тот факт, что БиГ основана на принципе равенства трех народов, которые составляют более 97% всех граждан страны. Решения высоких представителей в БиГ создали новые проблемы, с которыми пришлось столкнуться Европейскому суду по правам человека. Наибольшие проблемы для хорватского народа вызвали изменения в избирательном законодательстве. Нам нужен закон о выборах перед всеобщими выборами, он должен быть не самоцелью, а важным шагом на пути страны к политической стабилизации. Я глубоко убежден, что одна нация не может быть счастливой, если другие две нации несчастливы».

Так лидер боснийских хорватов вновь повторил требования общины о реформировании избирательного законодательства, чтобы хорваты смогли получить законное представительство в кантонах Федерации БиГ, где они составляют большинство, а также в структурах федеральной власти.

Но самым жестким и резонансным получилось выступление Милорада Додика:

«В соответствии с Конституцией, БиГ принадлежит только то, что прямо дано ей Дейтонскими соглашениями, все остальное принадлежит энтитетам, – ответил лидер боснийских сербов на упрек Инцко в нежелании РС предавать свою госсобственность в ведение Сараево и регистрировать военное имущество. – Дейтонские соглашения не интерпретируется, они применяются.

Верховные представители изменили Дейтонские соглашения, изменив дух Дейтонских соглашений. Пэдди Эшдаун (был надсмотрщиком за БиГ с 2002 по 2006 годы – ред.) нарушил все возможные договоренности, что признал впоследствии в своей книге. И все продвигали такую ​​политику, вплоть до Инцко…. Хорватия, Республика Сербская, половина Федерации БиГ хотят, чтобы у нас не было Верховного представителя.

А он продолжает манипулировать и говорить неправду. Он злоупотребляет положением и когда говорит, он представляет только один боснийский народ. Инцко, который злоупотребляет своим постом, говорит только от имени бошнякского народа, и не говорит от имени всех людей живущих здесь, ни от имени Дейтонского соглашения».

Также Додик напомнил, что сербский народ в БиГ резко выступает против членства страны в НАТО:

«НАТО дважды бомбило сербов без согласия ООН, и это была односторонняя акция, в результате которой было убито много ни в чем не повинных гражданских лиц и детей. Конечно, у тех, кто выжил, нет ни причины, ни нужды поддерживать НАТО… Мы понимаем силу НАТО и то, что мы сотрудничаем с Альянсом, не вызывает сомнений. В документе, который есть у БиГ и НАТО и который был одобрен НАТО, говорится, что это соглашение не подразумевает решения, связанного с членством, и я прошу вас уважать такие взгляды».

При этом, представители США, Франции, Великобритании и Германии словесно атаковали Додика, обвинив в «прославлении военного преступника» и «оскорблении Верховного представителя».