«Мы свою позицию обозначили» – МИД РФ об украино-турецких манёврах

«Мы свою позицию обозначили» – МИД РФ об украино-турецких манёврахНовости Украины
В ходе ближайшей встречи России и Турции среди прочего стороны обсудят и политику Анкары в отношении курса Украины в НАТО.
Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что касается заявления МИД Украины о планах сотрудничать между военно-морскими силами Украины и Турции, мы очень чётко, недвусмысленно свою позицию в отношении попыток затягивать Украину в НАТО обозначили.
У меня нет сомнений, что серьёзные ответственные государства понимают, о чём идёт речь. Мы в регулярном диалоге с нашими турецкими коллегами, в ближайшее время у нас планируется очередной контакт, думаю, мы поговорим и на эту тему тоже», – заявил Лавров.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и представители Турции на форуме в Анталье обсуждали вопрос расширения сотрудничества ВМС двух стран в Черном море.
«Министры отдельно обсудили возможности усиленного сотрудничества ВМС Украины и Турции, которое поможет воплотить стандарты НАТО в ВМС Украины, повысить их обороноспособность и совместимость со странами – членами НАТО, и в целом взаимодействие государств ради безопасности в Черном море», – сообщает пресс-служба МИД Украины.
Отметим, риторика Москвы в отношении вступления Украины в НАТО становится всё жёстче и лаконичнее. Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с американским коллегой прокомментировал данный вопрос кратко: «Здесь нечего обсуждать».
Также напомним, в начале месяца в интервью Путин назвал угрозу вступления Украины в НАТО «красной линией» для Москвы.
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