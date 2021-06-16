Переговоры в Женеве завершились досрочно. «Здесь нечего обсуждать» – Путин об Украине в НАТО

16.06.2021, Женева, Владимир Гладков

Новости Украины

Позиция России относительно перспектив вступления Украины в НАТО не изменилась.

Об этом на пресс-конференции по результатам российско-американских переговоров в Женеве, которые завершились раньше ожидаемого, заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тема Украины затрагивалась. Не могу сказать, что очень подробно, но насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на Юго-Востоке Украины должны лежать Минские соглашения. По поводу возможного вступления Украины в НАТО, эта тема затрагивалась мазком, здесь, пожалуй, нечего обсуждать. В общих чертах, примерно так», – рассказал Владимир Путин.

Ранее депутат Госдумы Вячеслав Никонов заявил, что для России неприемлемо вступление в НАТО Украины.

«Главное – для нас это неприемлемо. Тут уже даже позиция Запада не так важна, поэтому Россия предупреждает, что нет ни одного сценария, при котором Украина будет в НАТО, просто нет такого сценария – либо тогда Украины не будет. Скорее всего, в этом случае, не будет Украины, мне так кажется, в качестве суверенного государства в том виде, как оно существует сейчас, потому что для нас этот вариант неприемлем», – сказал Никонов.