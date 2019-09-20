«Мы водим русских за нос» – киевский пропагандист

20.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Так называемая «формула Зеленского» относительно Донбасса, о которой ранее заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, – это ребрендинг политики Порошенко.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит Великий Львов» заявил киевский пропагандист Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что «формула Зеленского» – это, на самом деле, «формула Порошенко», определенным образом. Что делал Порошенко – он говорил на словах, что будет выполнять «Минск» и вообще за все хорошее против всего плохого, а потом оказывалось, что он постоянно ставил вопрос о безопасности, об отведении российских войск, о прекращении огня – вопросы безопасности. И потому не переходил к политическим», – сказал пропагандист.

Так же, по его словам, поступает новый президент и его команда.

«Они говорят, что «мы за мир, за радость, за все хорошее», и даже за «формулу Штайнмайера», но пока не будет выполнена часть безопасности, не будет никаких выборов и вообще ничего такого. То есть начинается та же самая игра, которую Порошенко вел последние четыре года, просто ребрендинг идет на «формулу Зеленского». Мы россиян ухватили за нос и начинаем немного водить. И это очень хорошо, на мой взгляд», – заявил Арестович.

Как сообщал «ПолитНавигатор», еще в начале сентября украинские представители согласились на утверждение «формулы Штайнмайера», предусматривающей алгоритм предоставления Донбассу особого статуса после проведения выборов, но затем Киев пошел на срыв переговоров в Минске.

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