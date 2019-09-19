«Хотел Суркова на Козаке объехать». В Москве жестко отчитали Зеленского

19.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Надежды на то, что президент Украины Владимир Зеленский окажется умнее и дальновидней своего предшественника, не оправдались, что показал вчерашний срыв Киевом утверждения ранее согласованной «формулы Штайнмайера»

Об этом в своем телеграмм-канале пишет директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, считающийся близким к помощнику президента РФ Владиславу Суркову, являющегося одним из кураторов «минского процесса».

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«Киев 11 сентября согласился, а уже через неделю отказался подписывать формулу Штайнмайера. Теперь стало окончательно ясно, что Зеленский полностью копирует курс Порошенко на срыв Минских соглашений и по форме, и по содержанию. Все, как было при Порошенко. По форме – такое же вранье и лицемерие: соглашаться и не выполнять. По сути – такое же извращение: типа «да, мы выполним Минские соглашения, но особый статус Донбассу не дадим». Прекрасно понимает при этом украинский президент, что особый статус Донбасса – это и есть смысл Минского процесса, его основа и конечная цель», – отмечает Чеснаков.

«Еще месяц назад были сомнения и надежды – вдруг Зеленский окажется умнее Порошенко. Теперь сомнений и надежд нет – не оказался. Жаль. Подсылая Ермака то к Суркову, то к Козаку, он думает, что ведет хитрую игру и всех запутал, всех переиграл. Да нет. Все же видно. И недальновидно. Хотел Зеленский под предлогом нормализации экономических отношений политику России изменить. Не сложилось. Хотел Ермак Суркова на Козаке объехать. Не вышло», – приходит к выводу политолог.

Также он прокомментировал очередные заявления Киева о вводе в Донбасс миротворческой миссии

«Когда украинские официальные лица говорят про миротворческую операцию в Донбассе, – пишет Чеснаков, – не забудьте поинтересоваться:

а) кто будет принимать решение и на основании какой части устава ООН?

б) сколько она продлится?

в) сколько она будет стоить?

Если и после этого они не перестанут настаивать на миссии, то уточните:

г) кто будет за нее платить?

д) кто из них самый смелый и скажет Трампу об этой сумме».

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Чеснаков рассказал, что в российском руководстве есть два взгляда на перспективы конфликта в Донбассе, один из которых – изматывание Украины требованиями выполнять Минские соглашения – отстаивает помощник президента Владислав Сурков, а другой сценарий – скорейшее возвращение Донбасса под контроль Киева взамен на снятие санкций Запада – вице-премьер Дмитрий Козак.