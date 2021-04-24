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24.04.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Война, Дзен, Преследования журналистов, Пропаганда, СМИ, Украина, Цензура
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«Мы все теперь на фронте». Киевские СМИ нагнетают военную истерию

Новости Украины

Украина должна усиленно готовиться к войне с Российской Федерацией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет журнал «Український тиждень».

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«Конечно, налаживать с нуля систему территориальной обороны немного поздно, но хотя бы поставить этот вопрос на повестку дня не мешало бы. Точно так же начать тренировки резервистов, чтобы дать понять, что реализация агрессором его клинических фантазий приведет к таким одномоментным боевым потерям и такой ​​консолидации наших потенциальных союзников, которых империя не знала с 1945 года», – отмечается в публикации.

«Ну и главное – тотальная санация информационного пространства, – продолжает журнал. – Нейтрализация медиаресурсов нашего главного коллаборанта [Виктора Медведчука] была шагом необходимым, но недостаточным. Все, что работает на врага, должно быть загнано в погреб без особых сантиментов».

Также издание считает, что «военная мобилизация должна сопровождаться мобилизацией информационной».

«Мы теперь все на фронте, если признать, что информационный фронт – это тоже фронт», – резюмирует «УТ».

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