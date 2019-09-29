«Мы выбрали президентом Коломойского» – глава еврейской организации

29.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Олигарх Игорь Коломойский является самым влиятельным центром воздействия на президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в комментарии киевскому журналу Новое время заявил глава Ассоциации еврейских организаций и общин Украины Иосиф Зисельс, отвечая на вопрос о своем отношении к олигарху.

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«Полагаю, что влияние Игоря Коломойского на Владимира Зеленского очень высоко. Я еще во время выборов говорил, что мы выбираем президентом не Зеленского, а Коломойского. Кроме того, более влиятельного центра воздействия на Зеленского, чем Коломойский, нет. И не только на него. Парламент ручной, правительство ручное, везде расставлены нужные люди на нужные места. Вопрос в том: зачем? Что они будут с этим делать?», – отметил собеседник издания.

«И дело не в Коломойском, – добавил Зисельс. – А в людях, которых можно обманывать постоянно. Есть пословица, что можно много раз обмануть одного человека, можно один раз обмануть многих, но нельзя все время обманывать многих. Так вот, наша жизнь опровергает эту поговорку».

Как сообщал «ПолитНавигатор», Коломойский получил возможность давить на Зеленского в Раде.

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