«Мы заменили людей, не знающих гагаузский язык» – башкан Гагаузии

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Башкан Гагаузии Евгения Гуцул записала видеообращение в адрес депутатов Народного собрания Гагаузии, в котором заявила о выполнении всех требований, которых требует закон для утверждения состава Исполнительного комитета автономии.

Это является компромиссным шагом со стороны руководителя автономии и её команды в противостоянии с законодательным органом автономии, отказывающегося рассматривать утверждение Исполкома под предлогом нарушения процедуры, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я ответственно заявляю, что наша команда подала документы, соблюдая все ваши требования. Мы заменили всех людей, которые не знают гагаузский язык. В ответ, я настоятельно требую, утвердить исполком и начать работу», – заявила Гуцул в своём обращении к депутатам законодательного органа автономии.

Башкан Гагаузии напомнила избранникам, что ни за неё, ни за них избиратели не голосовали, чтобы смотреть бесконечную мыльную оперу под названием «утверждение исполкома».

«Я уверена, что все обратили внимание на жителей Гагаузии, которые вышли протестовать против всего этого бардака. Дорогие гагаузы, хотя я разделяю ваше недовольство, и не мне вам диктовать, что делать, однако, я считаю, что сейчас не время раскалывать общество. Мы все несем ответственность перед нашими избирателями, и они ждут от нас конкретных результатов», – резюмировала Евгения Гуцул.

Напомним, Народное собрание Гагаузии во главе со спикером Дмитрием Константиновым наотрез отказывалось обсуждать утверждение Исполкома, представленного башканом Евгенией Гуцул. Как и она сама, так и весь состав исполнительного органа – члены команды беглого молдавского олигарха Илана Шора, осуждённого молдавским судом заочно на 15 лет по обвинению в организации «кражи миллиарда» – выводу из Молдовы в офшоры суммы, эквивалентной 1 миллиарду евро (12% ВВП Молдовы). Сам Шор это обвинение отвергает и свою вину не признаёт.

Депутатов Народного собрания возмутил факт участия в представлении Исполкома Илана Шора по видеосвязи из Израиля. Одним из формальных поводов отказа обсуждать Исполком являлось незнание некоторыми кандидатами в должности гагаузского языка (ранее это требование не соблюдалось в строгости и не являлось поводом для неутвердждения органа). Сам Шор назвал спикера НСГ Константинова «шестёркой режима Санду».

Приднестровский политолог Андрей Сафонов призвал все органы власти Гагаузии договориться между собой, «иначе их передушит режим Санду».

В свою очередь, молдавский эксперт Ян Лисневский заявил, что правящий режим в Молдове уже запустил процесс ликвидации Гагаузской автономии. По его мнению, нынешнее противостояние выгодно Кишинёву, поскольку способствует апатии в гагаузском обществе.