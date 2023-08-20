В Молдове запущен процесс ликвидации Гагаузской автономии. На данном этапе – на уровне политтехнологий.

Это мнение выразил молдавский политолог, руководитель социологического центра Intellect Group Ян Лисневский в программе «Главное» на молдавском телеканале TVC-21.

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«Правящая партия в Молдове уже запустила процесс ликвидации Гагаузии» – молдавский политолог

«Ошибка всех оппозиционных молдавских политиков – в том, что они в борьбе с властью исходят из законодательства, которое власть не соблюдает. Конституционный суд сейчас может принять любое решение в пользу правящей партии. Сейчас в Молдове нет институтов власти. Сейчас есть институты правящей партии PAS («Действие и солидарность»). Каждый институт управляется партией PAS, доверие граждан к которой уже давно нулевое. Конституционный суд сегодня – это механизм для устранения своих конкурентов», – заявил эксперт.

По его мнению, механизм со временем ликвидируют, поскольку он приносит негативный эффект партии власти. Но это произойдёт потом, позднее, уже после того, как они избавятся от Гагаузской автономии.

С точки зрения политтехнологии этот процесс уже запущен, – уверен Ян Лисневский.

«Ещё до выборов в Гагаузии мы говорили, что партии власти очень неудобны Гагаузия, Бельцы и север Молдовы. Потому что в этих регионах голосуют за левые, пророссийские партии. Любая партия, которая выступает на этом поле, автоматически получает общемолдавские 6%, из них 4% в Гагаузии и ещё 2% в других регионах. То есть автоматически попадает в парламент».

Именно за счёт этого электорального поля в молдавский парламент попадали коммунисты и социалисты, и партия «Шор».

«Поэтому этот электорат можно ликвидировать, чтобы у этого электората была апатия к политическому процессу, и чтобы они не ходили на голосование. И не надо, чтобы все ходили на голосование. Достаточно 30%. И самое главное, чтобы половина из этих 30% проголосовали за партию «Действие и солидарность». Если мы посмотрим на результаты последних парламентских выборов 2021 года, то за них проголосовало только 18% от населения, живущего в Молдове. Если добавить заграничную диаспору, то это 25%. То есть у нас четверть населения управляет всей страной», – считает Лисневский.

По его оценке, половина левых избирателей не приходит на выборы, поскольку у них нет желания видеть скандалы между левыми силами. То есть, именно того, что происходит сейчас в Гагаузии:

«Разборки в среде оппозиции позволяют правящей партии быть в топе опросов. 20% говорят, что никому не верят. Ещё 30% говорят, что не пойдут на выборы, потому что не за кого голосовать. Оппозиция борется между собой. Из кого выбирать?».

Ян Лисневский уверен, что на следующих выборах процент явки в Гагаузии будет намного ниже.

«Гагаузия не замечает, как партия власти при помощи режима чрезвычайного положения получает доступ ко всем территориальным институтам. Медицина, образование – полный контроль. Гагаузия проснется и обнаружит, что у нее нет никаких рычагов: финансов нету, школы нету, медицины нету. Депутаты Народного собрания Гагаузии через полгода будут виноваты во всем и ничего не смогут сделать. У вас не останется ни одного института, при помощи которого вы могли бы как-то сопротивляться этому».

Дальше, по его словам, Конституционный суд вынесет решение, что в этой ситуации этот регион просто будет определенным районом:

«Будет 7 районов, и один из них – бывшая Гагаузская автономия. Вот и всё. И это уже происходит».

Ян Лисневский считает, что есть только один способ отстоять Гагаузию – объединение всех сил против диктата правящего режима в Молдове:

«Мы удивились, когда после второго туре все политические силы Гагаузии объединились [против властей Молдовы, намерившихся аннулировать результаты выборов башкана]. Мы говорили, что будет единый фронт, и Гагаузия будет сопротивляться. Но сопротивление, как мы и предсказывали, будет ненадолго. Всегда есть механизм рассорить определённую группу изнутри, и из одной группы создать две. Манипуляция так и происходит – разделяй и властвуй. Поэтому сегодня процесс нейтрализации гагаузского электората и уничтожения Гагаузии как автономии, продолжается».