На Черном море у российского флота нет конкурентов

30.05.2019, Москва, Максим Карпенко

Группировка войск в Крыму имеет доминирующее превосходство над флотами условного противника и способна подавить любую активность в Черноморском регионе.

Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявил зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам эксперта, странам НАТО сегодня нечего противопоставить России в Черном и Азовском морях.

«Наш флот в настоящее время обладает доминирующим превосходством над флотами НАТО в этом регионе в части вооружения крылатыми противокорабельными ракетами большой и средней дальности. Это ракеты на вооружении крейсера «Москва», ракеты, которые стоят на вооружении фрегатов и корветов, входящих в состав Черноморского флота, это береговые ракетные войска.

Плюс к тому же, на вооружении флота имеются зенитные ракетные комплексы, имеется полк морской авиации, смешанный, который имеет на вооружении самолеты Су-30 СМ с противокорабельными ракетами, способные вести и воздушный бой эффективно. Если все эти силы будут поддержаны силами ВКС, а это будет безусловно, то флот противника будет на Черном море уничтожен», – заявил Сивков.

Ранее украинские военные провели артиллерийские стрельбы и маневры малых бронированных катеров в Азовском море.

«ПолитНавигатор» сообщал, что маневры ВМСУ в Азовском море показали, что Киев может повторить попытку несанкционированного прорыва через Керченский пролив.