В Азовском море вновь накаляется ситуация

29.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

Вчерашние маневры ВМСУ в Азовском море показали, что Киев может повторить попытку несанкционированного прорыва через Керченский пролив.

Об этом пишет «Независимая газета», отмечая, что украинские военные заявили о намерении «повысить слаженность экипажей малых бронированных катеров и удерживать на должном уровне готовность морской компоненты Объединенных сил к реагированию на развитие событий в районе ответственности».

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«Правда, мощь ВМСУ в Азовском море настолько незначительна, что любые маневры украинских моряков в регионе мало кого беспокоят. Но для провокации, как показывает опыт, и двух бронекатеров хватит», – пишет издание.

С этим соглашается первый замдиректора – руководитель Погранслужбы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов, по словам которого, новый президент Украины Владимир Зеленский может повторить провокацию своего предшественника Петра Порошенко в Керченском проливе.

«Киев официально не отказался от озвученного намерения организовать повторный несанкционированный проход через Керченский пролив украинских кораблей, в том числе с международными наблюдателями и представителями зарубежных СМИ», – приводит газета слова генерала.

«Если добавить сюда решение Международного трибунала ООН по морскому праву, который 25 мая по ходатайству Украины обязал Россию немедленно передать арестованных в ходе первого «керченского прорыва» украинских военных моряков Украине, а также вернуть корабли ВМСУ на родину, то становится понятно, что ситуация вокруг Азовского моря накаляется», – резюмирует издание.

Как сообщал «ПолитНавигатор», вчера украинские военные вывели в Азовское море бронекатера, подняли вертолеты и провели артиллерийские стрельбы.

Напомним, что в ноябре прошлого года украинские военные пытались перебросить из Одессы в Мариуполь на Азовском море два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Российские пограничники пошли на таран кораблей ВМС Украины, закрыв для прохода Керченский пролив.

В итоге провокации все три украинских судна, вторгшиеся в территориальные воды России, были задержаны российскими пограничниками.