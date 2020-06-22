22.06.2020, Львов, Тарас Стрельцов
 
Вооруженные силы, Галиция, Колониальная демократия, НАТО, Украина
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«Стандарты НАТО»: под Львовом лазарет для ВСУ превратился в затопленную помойку


Несмотря на декларируемое стремление ВСУ к стандартам НАТО, в украинской армии продолжаются воровство, коррупция и абсолютно наплевательское отношение к жизни и здоровью личного состава. Так, на одном из полигонов Львовской области солдат лечат не в чистых и сухих лазаретах, а в грязных и затопленных по колено водой палатках.

Соответствующую видеозапись опубликовал на своей странице в Facebook экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу это потом отправить, в каких условиях у нас происходит якобы лечение. Я даже не знаю, как это, бл@ть, описать. Прикольно, чё», –возмущается украинский военнослужащий на камеру.

Комментируя сюжет, Алексей Журавко заявил, что это видео ярко свидетельствует об отношении украинского руководства и командования ВСУ к личному составу своей армии.

«Украинцы! Солдаты ВСУ, вы для предыдущей и сегодняшней власти – пушечное мясо. Людьми они вас давно не считают. А ваш гребаный Евросоюз и НАТО имели вас в виду, в гробу, и в белых тапочках.


Вот так в ВСУ лечат больных солдат. Вот супер современные «палаты-лазареты» на Яворовском полигоне, где в ужасных условиях «лечатся» заболевшие военнослужащие. Один из них уже 10 дней лежит тут с температурой, его мучает головная боль, кашель. Врачи солдат даже не слушают, не проверяют, не говоря уже о коронавирусе, потому что нет тестов.

Ну как вам ваши, так называемые, заокеанские партнеры? Принесли вам стандарты НАТО?

Вот что я вам хочу, украинцы, сказать, особенно матерям, отцам, как в том фильме говорится: «все украдено до нас».

Сегодняшняя власть просто ворует, грабит, и наживается на вас. Они есть мародеры. Сколько бы ни помогали, все равно все растащат и украдут, а вы для них рабы и пушечное мясо», – написал экс-депутат.

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