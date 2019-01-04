На границе с Крымом меджлисовцы провели акцию в поддержку обвиняемого в переправке оружия

04.01.2019, Херсон, Михаил Рябов

В Новоалексеевке Херсонской области Украины на границе с российским Крымом несколько десятков функционеров запрещенного в РФ меджлиса провели акцию в поддержку члена организации Эдема Бекирова, который был задержан при попытке въезда на полуостров по обвинению в нелегальной переправке боеприпасов с Украины.

Собравшиеся развернули плакаты на английском языке «Свободу Эдему Бекирову», «Помогите спасти жизнь», «Свободу украинским политзаключенным» и т.п.

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Выступающие утверждали, что Бекиров не виновен, а в Крым ехал к оставшейся там матери.

Супруга арестанта – украинская чиновница, возглавляющая местную администрацию (что, очевидно, помогло нагнать в непогоду под телекамеры пенсионерок с распечатанными на принтере плакатами) – настаивала на том, что он, как инвалид, не должен содержаться под стражей.

Дальше всех пошел один из ораторов, представившийся местным жителем и «волонтёром АТО», – он объявил, что, якобы, Крымский мост разрушается, поэтому Россия его сама уничтожит, но обвинит в этом меджлисовцев, и, якобы, арест Бекирова – подтверждение тому.