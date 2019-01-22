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22.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Пропаганда, Украина
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На границе с Крымом тимошенковцы устроили спектакль в желто-синих тонах

Украинские «свидомые» в Геническом районе Херсонской области провели акцию, посвященную так называемому «Дню Соборности Украины».

Об этом сообщает местный ресурс «Новый визит», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На границе с Крымом собрались несколько десятков активистов, среди которых были и сторонники запрещенного в РФ Меджлиса и растянули стометровое полотнище в цветах флага Украины.

Организатором мероприятия заявилась местная организация ВО «Батькивщина», которая сегодня на всеукраинской конференции в Киеве выдвинула Юлию Тимошенко кандидатов в президенты страны.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Тимошенко одной из предвыборных фишек объявила создание карательного батальона в Донбассе.

Также сообщалось о том, что на проходящий сегодня в Киеве предвыборный съезд партии Юлии Тимошенко приехал «киевский патриарх» Филарет-Денисенко, ранее поддерживавший президента Петра Порошенко.

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