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На границе с Крымом тимошенковцы устроили спектакль в желто-синих тонах
Украинские «свидомые» в Геническом районе Херсонской области провели акцию, посвященную так называемому «Дню Соборности Украины».
Об этом сообщает местный ресурс «Новый визит», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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На границе с Крымом собрались несколько десятков активистов, среди которых были и сторонники запрещенного в РФ Меджлиса и растянули стометровое полотнище в цветах флага Украины.
Организатором мероприятия заявилась местная организация ВО «Батькивщина», которая сегодня на всеукраинской конференции в Киеве выдвинула Юлию Тимошенко кандидатов в президенты страны.
Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Тимошенко одной из предвыборных фишек объявила создание карательного батальона в Донбассе.
Также сообщалось о том, что на проходящий сегодня в Киеве предвыборный съезд партии Юлии Тимошенко приехал «киевский патриарх» Филарет-Денисенко, ранее поддерживавший президента Петра Порошенко.
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