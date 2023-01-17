На грузинском ТВ обсуждают информацию «ПолитНавигатора» об угрозе жизни Саакашвили

Михаил Рябов.  
17.01.2023 15:55
  (Мск) , Тбилиси
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Грузия, Дзен, Политические убийства, США, Украина


На грузинском ТВ всерьёз восприняли предостережение «ПолитНавигатора» о том, что в интересах Запада «внезапная» гибель находящегося в тюрьме экс-президента Михаила Саакашвили, чья смерть могла бы быть использована для активизации проамериканской оппозиции и попытки нового переворота с целью привести к власти режим, готовый открыть «второй фронт» против России.

Накануне автор «ПолитНавигатора» грузинский политик Темура Пипия стал гостем передачи «Реальная Политика» популярного грузинского телеканала «Georgian Times».

На грузинском ТВ всерьёз восприняли предостережение «ПолитНавигатора» о том, что в интересах Запада «внезапная»...

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Ведущий передачи (директор телеканала) упомянул о «ПолитНавигаторе» как  об интересном информационно-аналитическом ресурсе.

Именно после материала об угрозе сценария с подстроенной гибелью Саакашвили с аналогичным предостережением выступила грузинская политическая партия «Сила Народа», пообещав предоставить широкой общественности серьезные инсайдерские аргументы.

Напоминаем, что «Сила Народа» является сравнительно новой проправительственной политической силой,  имеющей серьезное представительство в парламенте Грузии, резко критикующей госдепартамент США и киевскую власть за попытки втянуть Грузию в войну против РФ.

В передаче журналист «ПолитНавигатора» охарактеризовал внутриполитическую ситуацию в Грузии и подтвердил опасность ликвидации Саакашвили как реального сценария для создания повода дестабилизации ситуации в южно-кавказской стране.

США будут добиваться смены нынешней власти Грузии, чтобы повторить сценарии 2008 года и вновь столкнуть Грузию с РФ, создав дополнительные нешуточные проблемы для Российской Федерации еще и с юга, считает Темур Пипия.

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