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На грузинском ТВ всерьёз восприняли предостережение «ПолитНавигатора» о том, что в интересах Запада «внезапная» гибель находящегося в тюрьме экс-президента Михаила Саакашвили, чья смерть могла бы быть использована для активизации проамериканской оппозиции и попытки нового переворота с целью привести к власти режим, готовый открыть «второй фронт» против России.

Накануне автор «ПолитНавигатора» грузинский политик Темура Пипия стал гостем передачи «Реальная Политика» популярного грузинского телеканала «Georgian Times».

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Ведущий передачи (директор телеканала) упомянул о «ПолитНавигаторе» как об интересном информационно-аналитическом ресурсе.

Именно после материала об угрозе сценария с подстроенной гибелью Саакашвили с аналогичным предостережением выступила грузинская политическая партия «Сила Народа», пообещав предоставить широкой общественности серьезные инсайдерские аргументы.

Напоминаем, что «Сила Народа» является сравнительно новой проправительственной политической силой, имеющей серьезное представительство в парламенте Грузии, резко критикующей госдепартамент США и киевскую власть за попытки втянуть Грузию в войну против РФ.

В передаче журналист «ПолитНавигатора» охарактеризовал внутриполитическую ситуацию в Грузии и подтвердил опасность ликвидации Саакашвили как реального сценария для создания повода дестабилизации ситуации в южно-кавказской стране.

США будут добиваться смены нынешней власти Грузии, чтобы повторить сценарии 2008 года и вновь столкнуть Грузию с РФ, создав дополнительные нешуточные проблемы для Российской Федерации еще и с юга, считает Темур Пипия.