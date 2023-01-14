Свободный Саакашвили или мертвый Саакашвили – что лучше для Вашингтона?

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Сейм Польши накануне принял резолюцию по вопросу состояния здоровья находящегося в тюрьме Михаила Саакашвили. Поляки просят власти Грузии предоставить бывшему президенту возможность лечения на Украине или на Западе, что равносильно освобождению осужденного преступника. В резолюции также содержится призыв к международному сообществу проявить солидарность и настойчивость в деле спасения Саакашвили. «За» проголосовали 438 депутатов, 8 были против, 1 воздержался.

Параллельно в Госдепе США сообщили, что внимательно наблюдают за ситуацией вокруг вип-узника. А депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский уточнил, что Европарламент не поддержит вступление Грузии в ЕС, если Саакашвили умрёт в тюрьме.

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А в самой Грузии прошла целая серия акций саакашистов – в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Шекветили (в этом курортном местечке возле Черного моря находится одна из резиденций «теневого» руководителя страны олигарха Бидзины Иванишвили), Зугдиди. Заявлялось, будто власти «убивают Мишу по поручению Путина». Звучал и лозунг «Бизина, уходи!».

Как раз последнее требование и является главным, а спекуляции вокруг состояния здоровья экс-президента – всего лишь часть пиар-плана, который должен привести дрейфующую на север Грузию к дестабилизации и проамериканскому реваншу.

Несмотря на жесточайшее давление со стороны Запада, правящая партия «Грузинская Мечта» по-прежнему отказывается открывать второй фронт против России.

Именно в этом разрезе рассуждает о необходимости глобальной кампании по освобождению Саакашвили бывший посол США в РФ и координатор созданной президентом Украины Владимиром Зеленским группы по вопросам санкций против России Майкл Макфол в статье, опубликованной им в The Washington Post.

Макфол призывает западных лидеров обратиться к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой о помиловании Саакашвили и разрешении ему выезда из страны на квалифицированное лечение. Смерть бывшего главы грузинского государства в заключении, как утверждает Макфол, станет ударом по грузинской демократии «и будет воспринята как победа Путина».

«Свободный мир объединился, чтобы защитить демократию в Украине. То же самое следует сделать и в Грузии, оказывая давление с целью освобождения Саакашвили», – пишет дипломат-русофоб.

«Новогодний» виток акций саакашистов и выход статьи тяжеловеса Макфола в The Washington Post – не случайное совпадение.

Оппозиционные грузинские политики уверяют, что статья является знаком приближения судного дня всех, кто настроен в Грузии пророссийски.

«Приближается судный день России и настроенных пророссийски! Вы должны вовремя задуматься об этом, иначе потом спасти вас будет выше наших сил!» – заявил глава проамериканской «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе.

А сам Саакашвили обратился к работающему под прикрытием «следственной группы Bellingcat» сливному бачку западных спецслужб Христо Грозеву:

«Не могли бы вы исследовать российские и аффилированные с Россией движения в Грузии, скрытые и олигархические схемы, существующие между Россией и Грузией?».

Сексот Грозев уже ответил положительно. Стало быть, заготовленное «независимое расследование» уже скоро вывалят в эфир. Даже не стоит сомневаться, какой ответ дадут авторы на вопрос, травили ли Михаила, и кто именно приказал его погубить в грузинской тюрьме.

Шум вокруг Саакашвили провоцируется не случайно.

В грузинской оппозиции – глубочайший кризис, раскол. Саакашвили остается фигурой, необходимой для преодоления этого кризиса. Поэтому он должен быть живым, здоровым и на свободе, чтобы находиться в «обойме». Саакашвили как никто другой обладает даром радикализировать и без того непростую политическую ситуацию.

Но вот что важно. Слишком с подозрительной синхронностью запели европейские и американские «партнеры» о возможном уходе в мир иной Михаила.

Полагаем, что власти Грузии действительно должны опасаться смерти Саакашвили, что также эффективно будет использован для дестабилизации ситуации – у американцев руки длинные!

Что лучше для Вашингтона – свободный Саакашвили или мертвый Саакашвили? Полагаем, американцев устраивает оба варианта.

А вот Тбилиси устраивает только здоровый Михаил в заключении. Хватит ли характера у властей Грузии противостоять беспрецедентному давлению – покажет ближайшее время.