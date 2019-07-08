На канале Медведчука оправдываются и лебезят за телемост перед нациками

08.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Российско-украинский телемост задумывался абсолютно аполитичным, рассчитанным исключительно на проживающих в РФ украинцев.

Об этом на своей странице в Facebook заявил генеральный продюсер телеканала «NewsOne», телеведущий Василий Голованов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Телеканал «NewsOne» решил отказаться от идеи проведения телемоста между Украиной и Россией. Телемост задумывался как журналистский проект без политики. Без присутствия в студии политологов, политиков, пропагандистов. Без тех, кто мог бы усомниться в том, что Крым и Донбасс – это Украина. На канале «NewsOne», во всей нашей команде, позиция по этому вопросу жесткая и бескомпромиссная.

Этот телемарафон для другого. Сейчас в России находятся более 3 миллионов украинцев. Кто-то там уже давно, кто-то уехал после 2014 года, кто-то ездит регулярно туда-назад. За все 5 лет конфликта с ними никто не говорил. Ни с теми, кто по своей воле уехал, ни с теми, кто сидит в тюрьме по политическим делам и может смотреть только российское TV.

Семьи разделены. Журналистский телемост – это честный разговор обычных людей. Без политики, без политиков. Без подставных людей в студии. Ведь проверить сейчас можно каждого и узнать, действительно ли человек в студии пострадал или он нанятый актер. В наших студиях должны были быть обычные люди, которые хотят поговорить и задать вопросы.

Задать вопросы друг другу, так как от своих политиков и коррумпированных чиновников они ответы не получают», – написал он.

Телеведущий сообщил, что основным условием украинского телеканала было отсутствие в эфире российских экспертов и лиц, попавших в санкционные списки.

«Наше условие российской стороны – в студии не должно быть пропагандистов. Не должно быть тех, кто находится под санкциями Украины, США, ЕС. Так даже телеведущие не должны быть политическими (Андрей Малахов и Мария Ситтель).

Если политики не смогли наладить разговор с гражданами Украины, это должны сделать журналисты. И как сказал президент Владимир Зеленский в своем обращении: мы 4-я власть, и мы слуги своего народа. Всего народа, а не отдельных его частей, где уехавших из страны перестали считать за граждан. Слуги своего народа, а не чиновников и политиков, которые будут указывать нам, журналистам, как выполнять свою профессиональную работу и отвечать на запрос общества о диалоге с теми, кто покинул страну», – добавил Голованов.

Для пущей убедительности, журналист отметил, что такие же телемосты планировалось провести со многими странами Запада, однако украинские националисты сорвали этот план.

«Мы планировали такие диалоги не только с украинцами в России, но и украинцами в США, Канаде и странах-членах ЕС. К сожалению, сейчас канал подвергся массированной атаке. Митинги – мы к ним привыкли. Но угрозы физической расправы над журналистами, членами их семей – это все выходит за рамки правового государства.

Журналисты – это 4-я власть, которая в праве самостоятельно принимать решения о том, что делать, кому давать слово. Если это не противоречит украинскому и международному законодательству.

Владимир Александрович, вы критиковали Петра Порошенко за слово «марионетка» в вашу сторону. Так вот команда «NewsOne» – не марионетки кого-либо. Вы можете в этом убедиться, встретившись со всей нашей командой. Мы готовы ответить на ваши вопросы. Надеюсь, вы готовы ответить и на наши вопросы. Надеюсь, будет ещё не слишком поздно», – резюмировал Голованов.