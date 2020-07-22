На Львовщине «свидомые» и раскольники устроили дикую травлю прихода УПЦ

22.07.2020, Львов, Тарас Стрельцов

В Золочеве Львовской области разгорелся конфликт на религиозной почве: местные «свидомые» и раскольники пытаются выгнать из города приход канонической УПЦ.

Сюжет показали в эфире телеканала «NTA», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что в городе недалеко от Золочевского замка разгорелась настоящая религиозная война.

«Они несут Русский мир», – истерил один из свидомых, недовольный тем, что УПЦ заложила в городе храм.

«Долой РПЦ, кровь на ваших руках!», – такими надписями разрисовали забор приватного владения. При этом на территории действительно ведут строительство, однако строится дом для недавно назначенного в Золочев молодого священника УПЦ отца Максима, который пока что с семьёй живёт в вагончике.

Тем не менее, в сюжете журналистка Леся Горгота заявила, что на частном участке по представленному архитектору плану заложена постройка, похожая на храм.

«Это является достройкой к существующему дому, он прямоугольной формы, где с одной и другой стороны не достройка – это выглядит как культовая постройка. На территорию завезли вагончик, на котором висят лампадки, на дверях изображения крестов», – подчеркнула Горгота.

Также соседи, которые живут рядом, заявляют, что тут происходят православные службы.

«Видела, как туда шли люди в тот домик, и там кто-то справлял службу», – рассказала соседка.

Местные даже провели вече, на котором утвердили резолюцию: вынудить хозяина частного участка забрать павильон, где уже проводятся богослужения и провести проверку этого объекта в связи с нарушением градостроительного закона.

В свою очередь сайт канонической УПЦ опубликовал заявление, где сказано, что власть Золочева открыто нарушает конституционные права на свободу вероисповедания.

Кроме того, обсуждая проблему в эфире телеканала, координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение», греко-католик Тарас Елейко заявил, что УПЦ действует против «незалежности» Украины.

«Русская Православная Церковь – это государственная структура, которая под видом церкви проводит свою работу, она работает на государство, она использует ресурсы и зарабатывает деньги, к сожалению, она не является церковью.

Поэтому украинцы и реагируют так, мы защищаем себя от государственных институций, потому что они нам на Украине не нужны, но это не было бы настолько большой проблемой в Золочеве или во Львове на Антоновича (Свято-Троицкий храм – ред.), если бы не было бы столько ячеек по всей Украине, и, к сожалению, эта институция подрывает независимость Украины, она постоянно действует против украинского государства», – возмутился нацист.

Напомним, ранее в Киеве признали, что украинские националисты засели во всех ключевых гуманитарных отраслях ещё со времён президентства Виктора Ющенко и навязывали стране идеологию западничества и раскола государства по языковому, этническому и религиозному признаку.