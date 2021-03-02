На львовском ТВ отпетый бандеровец утёр нос непревзойдённому нацисту Дроздову

10.03.2021, Львов, Тарас Стрельцов

Новости Украины

Русскоязычный львовянин – явление такое же ненормальное и позорное, как и звучание песен на русском языке на львовских улицах.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил так называемый активист запрещенного в РФ «Добровольческого движения ОУН», а также движения «Общество будущего», нацист Антон Петровский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Комментируя инцидент, когда группа львовских националистов избила уличных музыкантов за песни на русском языке, он подчеркнул, что в данном случае «Львов предстал в лучшем свете, в котором он мог предстать».

«И это очень хорошо, потому что Львов показывает пример, как мы бережём нашу культуру, наш язык от языка агрессора. На это нужно обращать внимание. Львов должен и дальше показывать в том же духе, как отстаивать государство, потому что мы знаем, что если бы не Львов, если бы не Западная Украина, то никакой бы Украины не было», – подчернкнул Петровский.

«Именно Львов сохраняет наш язык, нашу культуру и Львов сохраняет душу Украины, Львов передал часть своей души Киеву, и сейчас уже Киев продолжает украинизироваться. Если бы Львов в свое время не показал, что такое защита украинского языка, у нас бы вся Украина была бы русифицирована», – декламировал бандеровец под аплодисменты студии.

По его словам, русскоязычный человек, живущий во Львове – это позорно.

«Похожие «ватники», как этот Витушинский (один из избитых музыкантов –ред.), а он именно ватник, потому что он родился и вырос во Львове и продолжает быть русскоязычным, как он говорит.

Какая у него мотивация, проживая в украиноязычном Львове, быть русскоязычным? Значит, это ему нравится, значит, он не считает необходимым переходить на украинский язык! Именно такие ватники, как Витушинский в свое время убили Белозира (украинский композитор Игорь Билозир, погибший в 2000 году в львовском кабаке во время драки на языковой почве – ред.). И все тогда очень болезненно это восприняли.

А сейчас мы почему-то болезненно воспринимаем, как какому-то «ватничку» разбили гитару за то, что его попросили не петь на русском языке, потому что большое количество львовян просто не хочет его слышать, потому что Львов это украиноязычный город. Тут русский язык не гармоничен.

В Киеве, Харькове это не так режет ухо, как во Львове. Во Львове идет воин АТО, участник боевых действий, украиноязычный, ему эта музыка режет ухо, потому что она ему напоминает, что именно эти люди, которые разговаривают на этом языке, убивали его побратимов и пытали в донецких и московских подвалах наших пленных, именно на этом языке! Под эту музыку!

Они не говорили нашим пленным: «Друже», они говорили: «Ты, ублюдок, ты во всём сейчас признаешься нам». Это язык агрессора, и если во Львове, где большинство является украиноязычными, не хотят тысячи людей слышать русский язык на улице, почему этот «ватник» малолетний может нам навязывать, что мы должны слушать?» – истерил националист, срывая овации.

Также он выразил надежду, что число таких же радикалов, как те, которые избивали музыкантов, будет расти, и они продолжат «эту чудесную традицию останавливать такие позорные явления».

«Потому что мы знаем, что на блокировании концертов участвовало большое количество людей, и каждый раз их становилось больше. В соцсетях большое количество слов поддержки тем людям, которые поломали эти гитары. Если мы закончим любым образом защищать украиноязычный Львов от русскоязычных музыкантов, мы потеряем не только Львов, но и государство.

Это должна знать и местная власть, которая наконец-то должна принять постановление, по которому будут выдаваться бесплатные разрешения уличным музыкантам при условии не исполнения русскоязычных песен, согласно моратория, решения сессии областной рады.

И если будут выявлены такие русскоязычные музыканты, которые нарушают этот мораторий, то ему это разрешение аннулируется, и полиция, и муниципальная стража должна останавливать эти пения», – предложил Петровский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее другой одиозный бандеровец, львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов потребовал карательных мер в отношении несовершеннолетних за «оскорбление мовы».