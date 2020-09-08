На место Навального готовят… Навальную

08.09.2020, Москва, Максим Карпенко

Ситуация с так называемым отравлением российского блогера Алексея Навального будет двигаться в сторону ухудшения отношений между Россией и Западом.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев Live» заявил немецкий политолог Александр Сосновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что дальше пойдет по нарастающей. Не будет показано никаких документов, я предполагаю, что Меркель поставит вопрос на обсуждение в Евросоюзе о принятии коллективных мер, скорее всего, некий «закон Навального» или «список Навального» – это индивидуальные санкции. Что касается «Северного потока-2», остановить его, конечно, не получится, но будут приняты секционные меры, которые не позволят в полной мере распоряжаться России «Северным потоком-2», если Россия согласится с этими санкциями.

Дальше после этого последует серьезный демарш на уровне министерства иностранных дел и, возможно, канцлера Германии с требованием провести переговоры по этому вопросу и дать свой конкретный ответ, и будет поставлено что-то типа ультиматума, по которому от России будут в обозначенное время ждать ответа.

Поскольку я так предполагаю, что никакого ответа не будет и быть не может, потому что нечего отвечать на необоснованные обвинения, вероятно, будут переведены взаимоотношения России и Германии на дипломатически более низкий уровень. Это очень серьезный ход, который будет означать такое противостояние, после которого возможны самые серьезные телодвижения и Евросоюза, и НАТО.

Я имею в виду, конечно, Белоруссию, потому что ее будут использовать как рычаг, в том числе для раскачивания всей ситуации. В том числе и для раскачивания ситуации вокруг «Северного потока-2».

Я предполагаю, что ни на какие личные контакты с президентом России Запад не пойдет, что они будут пытаться искать варианты какого-то другого плана. И на 99% я уверен в том, что госпожу Назальную будут сейчас двигать на место лидера российской оппозиции», – заявил Сосновский.

Ранее «ПолитНавигатор» писал о Юлии Навальной и ее роли в становлении оппозиционера-либерала.

Напомним, российский оппозиционер, либерал Алексей Навальный попал в больницу 20 августа. Ему стало плохо прямо на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву, из-за чего судно пришлось экстренно посадить в аэропорту Омска.

Спустя пару дней его отправили частным бортом в немецкую клинику Charitе, где местные врачи оперативно диагностировали у него отравление.