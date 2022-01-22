На новостях о грядущем «вторжении» Украина начала движение к дефолту

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Новости Украины

Украина фактически потеряла возможность брать внешние займы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели».

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«Крутое пике наших евробондов вроде бы закончилось, но до своей «докризисной» стоимости они не вернутся до тех пор, пока Украина не исчезнет с первых страниц мировых СМИ. И хотя здесь наши аппетиты значительно скромнее — Минфин планировал привлечь на этих рынках только 150 млрд грн, скорее всего, позаимствовать мы вообще ничего не сможем», – пишет издание.

В публикации отмечается, что до новостей о «вторжении уже завтра» Украина спокойно могла брать в долг под 6–8% годовых в долларах, теперь же — под 20%.

«Кроме того, что это чрезвычайно дорого, это еще и очень рискованно, — чтобы вернуть такие «дорогие» долги, надо иметь нечто большее, чем вал зерновых и веру в светлое будущее», – говорится в статье.

При этом глава налогового парламентского комитета Данил Гетманцев заявляет, что никаких проблем с обслуживанием госдолга в этом году не видит, как и оснований продолжать сотрудничество с МВФ.

«Правда? Текущее соглашение с МВФ заканчивается летом, и даже если мы выскочим из штанов, выполняя все договоренности, получим около 1,4 млрд долл. (приблизительно 40 млрд грн). И Фонд сейчас является вообще единственным источником кредитных средств для нас. А долговые обязательства в этом году составляют более 550 млрд грн, из них на внутреннем рынке мы должны отдать 424 млрд, на внешнем — 127 млрд грн. Не пиковый год, но какая разница, какого размера был долг, по которому объявили дефолт?», – резюмирует «ЗН».

Как сообщал «ПолитНавигатор», в ожидании дефолта инвесторы массово избавляются от украинских ОВГЗ.

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